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Политика

США хотят решить проблему иранского атома дипломатией, но готовы на любые меры

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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:09    США стремятся решить проблему вокруг ядерной сделки с Ираном путем дипломатии, но готовы к применению любых средств ради обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.
 
"Я хотел бы выразить свое беспокойство относительно дестабилизирующих действий иранского руководства, включая его поддержку терроризма, своих опасных пособников и ядерную программу. США привержены недопущению того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы придерживаемся решения этого вопроса дипломатическими методами, но если Иран не желает вовлекаться [в разрешение проблемы] серьезно, то мы используем все имеющиеся средства для защиты безопасности США", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслируется в прямом эфире на сайте конференции.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561749/

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США хотят решить проблему иранского атома дипломатией, но готовы на любые меры

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:09   США стремятся решить проблему вокруг ядерной сделки с Ираном путем дипломатии, но готовы к применению любых средств ради обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.
 
"Я хотел бы выразить свое беспокойство относительно дестабилизирующих действий иранского руководства, включая его поддержку терроризма, своих опасных пособников и ядерную программу. США привержены недопущению того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы придерживаемся решения этого вопроса дипломатическими методами, но если Иран не желает вовлекаться [в разрешение проблемы] серьезно, то мы используем все имеющиеся средства для защиты безопасности США", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслируется в прямом эфире на сайте конференции.
 

 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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