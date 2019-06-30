«Нефть России», 20.11.21, Москва, 11:09 США стремятся решить проблему вокруг ядерной сделки с Ираном путем дипломатии, но готовы к применению любых средств ради обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции "Манамский диалог", которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.



"Я хотел бы выразить свое беспокойство относительно дестабилизирующих действий иранского руководства, включая его поддержку терроризма, своих опасных пособников и ядерную программу. США привержены недопущению того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Мы придерживаемся решения этого вопроса дипломатическими методами, но если Иран не желает вовлекаться [в разрешение проблемы] серьезно, то мы используем все имеющиеся средства для защиты безопасности США", - указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслируется в прямом эфире на сайте конференции.



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