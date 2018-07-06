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В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 09:08 Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку нового законопроекта, предусматривающего бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет, сообщила РИА Новости глава комитета Нина Останина.
Согласно действующему законодательству, бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении предоставляется только детям до семи лет. Вместе с тем запрещено высаживать несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.
Законопроект о внесении изменений в статьи ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" был внесен в Госдуму в мае текущего года. Им, в частности, предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет, который давал бы право на неограниченное число поездок.
Комитет по семье выступил соисполнителем проекта.
Как пояснила Останина, законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение правительства.
"Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами", - сказала Останина.
Депутат выразила уверенность, что губернаторы откликнутся на соответствующую инициативу.
"Сегодня субъекты самостоятельно решают эти проблемы - где-то распоряжения, где-то социальные карты, то есть кто как может. А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета", - заключила она.