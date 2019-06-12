«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:59 "РБК-Украина": фирма для управления "Северным потоком - 2" может быть "уловкой" "Газпрома"



"Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку - 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина".



Речь идет о создании немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока - 2".

Если это удастся сделать, газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона, , полагает автор статьи. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.



По информации РБК-Украина, Киевом уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.



"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока - 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет", - заключает автор материала.



В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока - 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.



"Северный поток - 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.



Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561744/ Источник: РИА Новости ← Откачка топлива с севшего на мель в Приморье судна приостановлена на неделю В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет → Новости net.finam.ru