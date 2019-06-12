|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Украина и газ
На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
|
Реплика: "А если газ перекроем?"
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:59 "РБК-Украина": фирма для управления "Северным потоком - 2" может быть "уловкой" "Газпрома"
"Газпром" может использовать "уловку" по "Северному потоку - 2", поставив под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает "РБК-Украина".
Речь идет о создании немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока - 2".
Если это удастся сделать, газ в Евросоюз в обход Украины пойдет еще до завершения отопительного сезона, , полагает автор статьи. Из-за остановки транзита могут остаться без газоснабжения некоторые населенные пункты на Украине.
По информации РБК-Украина, Киевом уже подготовлен план действий и прорабатываются минимум три варианта изменения работы ГТС на случай различного уровня сокращения транзита, вплоть до минимального. Детали плана пока не разглашаются.
"Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска "Северного потока - 2", как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет", - заключает автор материала.
В минувший вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока - 2". Процесс возобновится, когда компания создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.
"Северный поток - 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.