«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:55 Откачка топлива с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine приостановлена примерно на неделю, специалисты пытаются отыскать крышки четырёх топливных танков, сообщил РИА Новости директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.



Откачка топлива началась неделю назад, из-за непогоды она периодически прерывалась​​​. По данным властей региона, на контейнеровозе находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках - более 300 тонн горюче-смазочных материалов. В субботу спасатели сообщили РИА Новости, что откачано почти 95 тонн топлива.



"Сейчас снятия топлива нет, сейчас пытаются добраться еще до четырёх танков (с топливом): экипаж не указал точного местонахождения крышек этих топливных танков, (они) закрыты контейнерами. Когда будет установлено (местонахождение) крышек этих четырех танков, откачка топлива возобновится. Но это ближе уже к следующей пятнице", - сказал Агаревский.



На прошлой неделе в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Моряки эвакуированы.



По правому борту Rise Shine были обнаружены пятна топлива, специалисты поставили боновые заграждения. Водолазы осмотрели левый борт, не найдя на нем повреждений. Из Владивостока подошел спасательный катер "Капитан Балашов" с нефтеперекачивающим оборудованием.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561743/ Источник: РИА Новости ← В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы → Новости net.finam.ru