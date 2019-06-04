«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:44 Axios: сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ при "вторжении на Украину"



Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину", сообщил портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету.



Поправка требует от президента США принять санкции и запретить въезд в страну российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.



Инициатива Менендеса также подразумевает санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Предлагаются также ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга России.



Кроме того, предлагается ввести санкции против любой компании или лица, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Портал Axios при этом утверждает, что республиканцы в сенате хотят предложить поправку, которая позволит ввести санкции против газопровода до того, как Россия предпримет какие-либо действия в отношении Украины. Лидер большинства демократ Чак Шумер пока что не ставил этот вопрос на голосование.



Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.



В России не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о якобы имеющем место стягивании войск к границе с Украиной. Президент Владимир Путин ранее назвал подобные заявления алармистскими. В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.



В МИД полагают, что НАТО заявляет о военной активности России для сокрытия собственных действий.



Кроме того, Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561742/ Источник: РИА Новости ← Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления Откачка топлива с севшего на мель в Приморье судна приостановлена на неделю → Новости net.finam.ru