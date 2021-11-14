Здравствуйте!
Сегодня 20 ноября 2021 года, суббота , 12:35:28 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    72.76 +0,16    82.58 +0,32
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Экология

Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:41    В их числе методы массового улавливания углекислого газа, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
 
Россия для борьбы с климатическими изменениями на планете может предложить международному сообществу технологии в числе которых методы массового улавливания углекислого газа. Об этом в субботу ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
 
"Россия обладает рядом ключей к решению проблемы глобального потепления, которую очень тяжело решить без нас. Россия является одной из немногих стран, которая способна осуществить массовое высокоэффективное улавливание CO2. <…> В России действительно, по независимым наблюдениям, более чем на 40% вырос массив лесов. Поэтому, например, в России сейчас очень быстро развивается система замкнутых карбоновых полигонов. И мы заинтересованы в том, чтобы эта система была абсолютно транспарентна и использована в мировом масштабе", - сказал он.
 
Оценивая существующее взаимодействие государств в вопросах развития общих технологических подходов для противодействия потеплению, спецпредставитель президента РФ отметил "проблему исторически низкого уровня" доверия, которая влияет на международную политику.
 
"Конечно, ситуация с климатическими вызовами крайне осложняет уровень доверия между странами. <...> Для обычного человека тяжело ответить на вопрос, если мы не доверяем друг другу в верификации вакцин, почему мы должны доверять в совместных климатических действиях", - добавил он.
 
Новый ландшафт
 
Климатические изменения могут принести выгоду России за счет нового ландшафта сельскохозяйственных территорий, который станет стимулом для расширения пахотных земель в стране и увеличит стоимость продукции на рынке, считает Песков.
 
"Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - сказал Песков.
 
1 ноября правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели можно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
 
План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев, сделать это предстоит Министерству экономического развития РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561741/

Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUSВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
Просмотров: 138
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: "А если газ перекроем?"
Выставки:
Новости
Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
11:47 · Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине
11:42 · Почти каждый пятый россиянин будет работать в период новогодних каникул
11:38 · Нефть марки Brent впервые с прошлой весны дешевела четыре недели подряд
11:29 · Депутат ГД назвал санкции против России лоббированием военных интересов США
11:13 · Baltic Pipe приблизился к цели снизить зависимость Польши от "Газпрома"
11:09 · США хотят решить проблему иранского атома дипломатией, но готовы на любые меры
10:54 · Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине
10:24 · На Украине опубликованы рассекреченные документы об аварии на Чернобыльской АЭС
10:23 · Действия Ирана по атому в последние месяцы не были обнадеживающими
09:08 · В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
08:59 · На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
08:55 · Откачка топлива с севшего на мель в Приморье судна приостановлена на неделю
08:44 · В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
08:41 · Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления
08:35 · Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:41   В их числе методы массового улавливания углекислого газа, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
 
Россия для борьбы с климатическими изменениями на планете может предложить международному сообществу технологии в числе которых методы массового улавливания углекислого газа. Об этом в субботу ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
 
"Россия обладает рядом ключей к решению проблемы глобального потепления, которую очень тяжело решить без нас. Россия является одной из немногих стран, которая способна осуществить массовое высокоэффективное улавливание CO2. <…> В России действительно, по независимым наблюдениям, более чем на 40% вырос массив лесов. Поэтому, например, в России сейчас очень быстро развивается система замкнутых карбоновых полигонов. И мы заинтересованы в том, чтобы эта система была абсолютно транспарентна и использована в мировом масштабе", - сказал он.
 
Оценивая существующее взаимодействие государств в вопросах развития общих технологических подходов для противодействия потеплению, спецпредставитель президента РФ отметил "проблему исторически низкого уровня" доверия, которая влияет на международную политику.
 
"Конечно, ситуация с климатическими вызовами крайне осложняет уровень доверия между странами. <...> Для обычного человека тяжело ответить на вопрос, если мы не доверяем друг другу в верификации вакцин, почему мы должны доверять в совместных климатических действиях", - добавил он.
 
Новый ландшафт
 
Климатические изменения могут принести выгоду России за счет нового ландшафта сельскохозяйственных территорий, который станет стимулом для расширения пахотных земель в стране и увеличит стоимость продукции на рынке, считает Песков.
 
"Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - сказал Песков.
 
1 ноября правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели можно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
 
План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев, сделать это предстоит Министерству экономического развития РФ.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     