«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:41 В их числе методы массового улавливания углекислого газа, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков



Россия для борьбы с климатическими изменениями на планете может предложить международному сообществу технологии в числе которых методы массового улавливания углекислого газа. Об этом в субботу ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.



"Россия обладает рядом ключей к решению проблемы глобального потепления, которую очень тяжело решить без нас. Россия является одной из немногих стран, которая способна осуществить массовое высокоэффективное улавливание CO2. <…> В России действительно, по независимым наблюдениям, более чем на 40% вырос массив лесов. Поэтому, например, в России сейчас очень быстро развивается система замкнутых карбоновых полигонов. И мы заинтересованы в том, чтобы эта система была абсолютно транспарентна и использована в мировом масштабе", - сказал он.



Оценивая существующее взаимодействие государств в вопросах развития общих технологических подходов для противодействия потеплению, спецпредставитель президента РФ отметил "проблему исторически низкого уровня" доверия, которая влияет на международную политику.



"Конечно, ситуация с климатическими вызовами крайне осложняет уровень доверия между странами. <...> Для обычного человека тяжело ответить на вопрос, если мы не доверяем друг другу в верификации вакцин, почему мы должны доверять в совместных климатических действиях", - добавил он.



Новый ландшафт



Климатические изменения могут принести выгоду России за счет нового ландшафта сельскохозяйственных территорий, который станет стимулом для расширения пахотных земель в стране и увеличит стоимость продукции на рынке, считает Песков.



"Мы ожидаем, что глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений. Это выгодно для России в долгосрочном плане: у нас развивается Северный морской путь, увеличатся объемы пахотных земель, резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур", - сказал Песков.



1 ноября правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели можно обеспечить одновременно с ростом экономики. Дальнейшая реализация стратегии позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.



План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев, сделать это предстоит Министерству экономического развития РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561741/ Источник: ТАСС ← Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину → Новости net.finam.ru