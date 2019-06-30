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Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:35 О создании нового альянса Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября
Президент США Джо Байден в пятницу одобрил соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Меморандум главы государства, направленный министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, распространил Белый дом.
"Я изучил и согласен с позициями, изложенными в вашем меморандуме от 15 ноября 2021 года, в котором рекомендуется одобрить предложенное соглашение между правительствами Соединенных Штатов Америки, Австралии и Великобритании об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках", - отмечается в документе. В США ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго.
Президент подчеркнул, что три страны "в соответствии с международными договоренностями вносят существенный и практический вклад в обеспечение коллективной обороны и безопасности". По его мнению, "соглашение позволит наладить сотрудничество, продолжив укреплять коллективную оборону" Австралии, Великобритании и США. "Настоящим я одобряю соглашение <...>", - постановил глава государства, заверив, что "выполнение соглашения не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности" трех стран.
Новый блок в АТР?
О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.
С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своего посла в Соединенных Штатах для консультаций в Париж.
Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу Си-эн-би-си, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.
Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.
Неправительственные специалисты в США подняли ряд вопросов по поводу соответствия планов строительства Австралией атомного подводного флота (в рамках AUKUS) международным режимам нераспространения.
Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Он подтвердил, что агентство начало проверки из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что воплощение этих замыслов создаст прецедент для других неядерных государств.