Здравствуйте!
Сегодня 20 ноября 2021 года, суббота , 12:35:17 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    72.76 +0,16    82.58 +0,32
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Политика

Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:35    О создании нового альянса Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября
 
Президент США Джо Байден в пятницу одобрил соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Меморандум главы государства, направленный министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, распространил Белый дом.
 
"Я изучил и согласен с позициями, изложенными в вашем меморандуме от 15 ноября 2021 года, в котором рекомендуется одобрить предложенное соглашение между правительствами Соединенных Штатов Америки, Австралии и Великобритании об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках", - отмечается в документе. В США ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго.
 
Президент подчеркнул, что три страны "в соответствии с международными договоренностями вносят существенный и практический вклад в обеспечение коллективной обороны и безопасности". По его мнению, "соглашение позволит наладить сотрудничество, продолжив укреплять коллективную оборону" Австралии, Великобритании и США. "Настоящим я одобряю соглашение <...>", - постановил глава государства, заверив, что "выполнение соглашения не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности" трех стран.
 
Новый блок в АТР?
 
О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.
 
С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своего посла в Соединенных Штатах для консультаций в Париж.
 
Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу Си-эн-би-си, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.
 
Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.
 
Неправительственные специалисты в США подняли ряд вопросов по поводу соответствия планов строительства Австралией атомного подводного флота (в рамках AUKUS) международным режимам нераспространения.
 
Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Он подтвердил, что агентство начало проверки из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что воплощение этих замыслов создаст прецедент для других неядерных государств.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561740/

В развитии зеленых технологий в России важную роль сыграют ИИ и водородЭксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления
Просмотров: 142
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: "А если газ перекроем?"
Выставки:
Новости
Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
11:47 · Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине
11:42 · Почти каждый пятый россиянин будет работать в период новогодних каникул
11:38 · Нефть марки Brent впервые с прошлой весны дешевела четыре недели подряд
11:29 · Депутат ГД назвал санкции против России лоббированием военных интересов США
11:13 · Baltic Pipe приблизился к цели снизить зависимость Польши от "Газпрома"
11:09 · США хотят решить проблему иранского атома дипломатией, но готовы на любые меры
10:54 · Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине
10:24 · На Украине опубликованы рассекреченные документы об аварии на Чернобыльской АЭС
10:23 · Действия Ирана по атому в последние месяцы не были обнадеживающими
09:08 · В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
08:59 · На Украине испугались "уловки" "Газпрома" в разгар зимы
08:55 · Откачка топлива с севшего на мель в Приморье судна приостановлена на неделю
08:44 · В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
08:41 · Эксперт заявил, что Россия обладает технологиями для решения проблемы потепления
08:35 · Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Байден одобрил соглашение об обмене данными о ядерных силовых установках в рамках AUKUS

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 08:35   О создании нового альянса Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября
 
Президент США Джо Байден в пятницу одобрил соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) по обмену информацией о военно-морских ядерных силовых установках. Меморандум главы государства, направленный министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм, распространил Белый дом.
 
"Я изучил и согласен с позициями, изложенными в вашем меморандуме от 15 ноября 2021 года, в котором рекомендуется одобрить предложенное соглашение между правительствами Соединенных Штатов Америки, Австралии и Великобритании об обмене информацией о военно-морских ядерных силовых установках", - отмечается в документе. В США ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго.
 
Президент подчеркнул, что три страны "в соответствии с международными договоренностями вносят существенный и практический вклад в обеспечение коллективной обороны и безопасности". По его мнению, "соглашение позволит наладить сотрудничество, продолжив укреплять коллективную оборону" Австралии, Великобритании и США. "Настоящим я одобряю соглашение <...>", - постановил глава государства, заверив, что "выполнение соглашения не будет представлять необоснованного риска для коллективной обороны и безопасности" трех стран.
 
Новый блок в АТР?
 
О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Сейчас АПЛ не стоят на вооружении Австралии.
 
С учетом нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации. Франция отзывала в связи с кризисом своего посла в Соединенных Штатах для консультаций в Париж.
 
Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу Си-эн-би-си, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность.
 
Китай отреагировал крайне негативно на планы создания нового альянса. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.
 
Неправительственные специалисты в США подняли ряд вопросов по поводу соответствия планов строительства Австралией атомного подводного флота (в рамках AUKUS) международным режимам нераспространения.
 
Выступая в конце октября на семинаре в Вашингтоне, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что у МАГАТЭ "нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS". Он подтвердил, что агентство начало проверки из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключил, что воплощение этих замыслов создаст прецедент для других неядерных государств.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     