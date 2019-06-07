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ОПЕК
ОПЕК должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы нефти
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 00:00 Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что в распоряжении США имеется целый ряд средств в связи со значительным подорожанием бензина в стране, однако она не стала их уточнять
Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы поставок нефти на мировые рынки. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы хотим убедиться, что страны - члены ОПЕК и сама ОПЕК как организация удовлетворяют потребности спроса при достаточных поставках. Это то, на чем мы настаивали в прошлом", - отметила она, подчеркнув, что по данному вопросу пока ничего нового сказать не может.
Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи доли нефти из их стратегических резервов. "На сегодня у меня нет ничего нового. Я хотела бы повторить <...>, мы поддерживаем связь с рядом должностных лиц и лидеров стран, включая Китай, а также [с теми] странами мира, которые добывают нефть, по поводу обеспечения достаточных поставок [углеводородов]", - указала пресс-секретарь. Она добавила, что в распоряжении США имеется целый ряд средств в связи со значительным подорожанием бензина в стране, однако она не стала их уточнять.
По данным агентства Reuters, Вашингтон предлагал странам пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям агентства, пока не принято.
Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на топливо в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Согласно оценкам агентства Bloomberg, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.