«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:36 Ряд государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, может согласиться на просьбу администрации президента США Джо Байдена о высвобождении части нефти из своих стратегических резервов, однако такой шаг будет иметь лишь краткосрочный ценовой эффект. Такое мнение в пятницу в беседе с корр. ТАСС выразил старший аналитик нефтяного и газового рынка британской консалтинговой компании Global Data ("Глобал дэйта") Адриан Лара.



"Существует хорошая вероятность того, что удастся достичь соглашения, однако оно не будет иметь длительный или серьезный эффект на нефтяные рынки. Все эти намерения и возможное высвобождение стратегических резервов уже обесцениваются, если смотреть на текущие показатели стоимости ключевых марок нефти. Просьба Байдена преимущественно оказывает влияние на цены в краткосрочном периоде, но главная проблема состоит в том, что спрос растет быстрее поставок, и этот вопрос по-прежнему остается нерешенным", - заявил эксперт.



Как отметил Лара, "в условиях пандемии коронавируса сохраняется риск возникновения новых волн инфекции, которые приведут к снижению мобильности" трудовых ресурсов. "Таким образом, рынок может испытывать неуверенность относительно стабильности спроса, что может негативно отразиться на ценах", - добавил он.



При этом аналитик подчеркнул, что, согласно данным Международного энергетического агентства, общий объем нефти в резервах стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития составляет порядка 1,5 млрд баррелей. "В настоящий момент ежедневный спрос на нефть оценивается в примерно 100 млн баррелей. Даже с учетом того, что на рынок сбросят, например, еще 900 млн баррелей из резервов Китая, всего этого объема хватит только на 24 дня с точки зрения [удовлетворения] мирового спроса. Если страны, которые являются крупными потребителями энергоресурсов, решили бы в регулярном режиме высвобождать нефть, то эффект все равно был бы в основном краткосрочным", - сказал Лара.



Эксперт также обратил внимание на то, что большинство участников нефтяного рынка рассматривают просьбу администрации Байдена как "нежелательное вмешательство". В то же время Лара указал, что американский президент в попытке стабилизировать ситуацию с энергоресурсами стремится заработать политические очки как внутри страны, так и за рубежом, учитывая, что ОПЕК+ ответила отказом на предложение Вашингтона об увеличении добычи нефти, равно как и производители сланцевой нефти в самих Соединенных Штатах.



Просьба Байдена



В среду вечером агентство Рейтер сообщило, что администрация Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов. Вашингтон предлагает пойти на такой скоординированный шаг, чтобы обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики. Каких-либо решений по этому поводу, по сведениям Рейтер, пока не принято.



Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на газ в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Согласно оценкам агентства Блумберг, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, высокая инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.



Никита КручиненкоПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561735/ Источник: ТАСС ← Бумаги компаний РФ заметно подешевели в Лондоне Nord Stream 2 должен получить шанс на эксплуатацию при ряде условий → Новости net.finam.ru