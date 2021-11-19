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Бумаги компаний РФ заметно подешевели в Лондоне
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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:30 Бумаги российских компаний в пятницу закрылись в значительном минусе на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 3,7% - до 8,03 доллара, "Новатэка" - на 5,84%, до 220,7 доллара, "Лукойла" - на 2,24%, до 90,74 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,65% - до 9,1 доллара, "Газпром нефти" - на 5,62%, до 33,6 доллара.
Бумаги "Норникеля" снизились на 0,93% - до 29,93 доллара, НЛМК - на 0,98%, до 30,18 доллара, "Северстали" - на 1,98%, до 22,74 доллара.
Расписки ВТБ подешевели на 1,61% - до 1,35 доллара, Сбербанка - на 2,91%, до 17,7 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 4,88% - до 96,5 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" опустилась на 4,23% - до 7,25 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,99% - до 3 долларов, "Магнита" - на 4%, до 16,32 доллара.