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Инвестиции, финансы
Российский рынок акций упал почти на 2% на внешнем негативе
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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:15 Российский рынок акций в пятницу упал почти на 2% на негативном внешнем фоне, а за неделю потерял 2,55%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,89% - до 4016,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,17%, до 1723,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск растет на 34 копейки - до 73,39 рубля, курс евро - на 22 копейки, до 83,08 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,77% - до 78,99 доллара за баррель.