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Новости oilru.com
Цены на нефть
Нефтяные фьючерсы: Цены упали до 7-недельного минимума на опасениях локдауна в Европе
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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:14 В пятницу цены на нефть снижаются в ответ на очередной локдаун в Австрии и участившиеся новые случаи коронавируса в Европе. Если другие страны также начнут усиливать ограничительные меры на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, это может негативно сказаться на потреблении нефти.
"Настроения в Европе ухудшились, поскольку введение очередного локдауна в Австрии напомнило инвесторам, что (новая) волна коронавируса все еще способна ослабить восстановление мировой экономики", - отметил Колин Цешинский, старший стратег-аналитик SIA Wealth Management.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно в пятницу снизились в цене на 3,1%, или на 2,43 доллара, до 76,58 доллара за баррель. Фьючерсы закрылись в четверг на отметке 79,01 доллара, прибавив 0,8% после достижения внутридневного минимума 77,08 доллара. Экспирация декабрьских фьючерсов произойдет по окончании торгов в пятницу. Январские фьючерсы на нефть WTI, которые вскоре станут ближайшими, недавно подешевели на 2,16 доллара, или на 2,7%, до 76,25 доллара.
Январские фьючерсы на нефть Brent недавно подешевели на 2,6%, или на 2,11 доллара, до 77,13 доллара за баррель. По итогам сессии четверга контракты подорожали на 1,2% до 81,24 доллара.
Власти Австрии в пятницу объявили 10-дневный локдаун в стране. В случае необходимости он может быть продлен еще на 10 дней. Ранее на этой неделе Австрия стала первой европейской страной, ограничившей передвижение невакцинированных людей. Всего в Австрии обе дозы вакцины получило около 65% населения – это один из самых низких показателей в Европе.
На этой неделе число новых случаев коронавируса в Австрии и Германии достигло рекордных максимумов. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан неоднократно заявлял о том, что эпидемиологическая обстановка в стране обострилась. Шпан не исключает возможности ввода локдауна, сообщил он на пресс-конференции в пятницу. Власти Германии также обдумывают введение ограничений для невакцинированных граждан.
"Последнюю неделю цены на нефть снижаются на фоне пересмотра прогнозов по спросу в сторону понижения. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждают об избытке предложения в ближайшие месяцы, а США обсуждают возможность совместной реализации нефти из стратегических резервов с Китаем и другими странами", - отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.
Цены на нефть достигли минимумов с начала октября. За истекший период этой недели цены на нефть WTI снизились на 5%, а котировки Brent – более чем на 3%.
"С фундаментальной точки зрения, перспективы рынка остаются позитивными. Однако локдауны теперь представляют вполне очевидную угрозу (для цен на нефть), если другие страны последуют примеру Австрии", - считает Эрлам. В настоящий момент вероятность падения цен на нефть в район 75 долларов выше, чем днем ранее, особенно если Германия объявит о введении аналогичных антиковидных мер, добавил Эрлам.
Декабрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 3,2% до 2,22 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на печное топливо потеряли в цене 3,2% до 2,308 доллара за галлон. За истекший период этой недели цены на бензин и печное топливо снизились примерно на 4%.
Декабрьские фьючерсы на природный газ прибавили примерно 1,7%. За истекший период этой недели котировки выросли более чем на 3%.
Myra P. Saefong, Barbara Kollmeyer