«Нефть России», 19.11.21, Москва, 17:35 Рубль после попыток утреннего роста ушел в минус к доллару и евро, отыгрывая резкое падение нефтяных котировок ниже психологического уровня поддержки в 80 долларов за баррель.



Дополнительное давление оказывают возобновившийся рост доллара к большинству "развивающихся" валют и негативная динамика мировых фондовых индексов​​​.



Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск рос на 42 копейки - до 73,47 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 82,97 рубля, следует из данных Московской биржи.



Ранее в пятницу доллар максимально снижался до 72,69 рубля, евро – до 82,39 рубля.



РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Главный негативный импульс для рубля пришел с рынка нефти. Котировки Brent провалились более чем на 3% и ушли ниже 80 долларов за баррель, обновив минимум с 1 октября (78,31 доллара). Нефть дешевеет на фоне очередного всплеска заболеваемости коронавирусом в Европе, который уже привел к череде новых локдаунов.



Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), продолжает обновлять минимумы за несколько лет – теперь с января 2019 года.



При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,5% до 96 пунктов – в район максимумов с июля 2020 года. Это сигнализирует о падении аппетита к риску на мировых рынках.



Большинство "развивающихся" валют также теряют против американской. В частности, к китайской валюте курс доллара растет на 0,1% - до 6,389 юаня, а к турецкой – на 0,6%, до 11,063 лиры, оставаясь около исторического максимума.



Впрочем, пик налогового периода ноября, выпадающий на следующую неделю, традиционно повышает спрос на рубль и оказывает ему некоторую поддержку, вынуждая экспортеров продавать валюту по привлекательным ценам.



В итоге евро и доллар растут к рублю на 0,2-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 5800 за баррель сорта Brent.



ПРОГНОЗЫ



Российский долговой рынок продолжает демонстрировать нисходящую динамику котировок, а рубль перед выходными остается относительно слабым на геополитической неопределенности, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".



Дальнейшее ухудшение ситуации на мировых рынках с большой вероятностью приведет к тому, что доллар пробьет сопротивление в 73,5 рубля и закрепится выше этой отметки, прогнозирует аналитик.



С точки зрения технического анализа, если доллар и евро останутся выше уровня поддержек в 72,9 рубля и 82,50 рубля соответственно, далее они могут устремиться к 75 рублям и 85 рублям, оценивает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".



Дмитрий МайоровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561724/ Источник: РИА Новости ← Российский рынок акций падает почти на 2% на внешнем негативе Физики из США открыли новый тип взаимодействий между светом и атомами → Новости net.finam.ru