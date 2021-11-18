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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Российский рынок акций падает почти на 2% на внешнем негативе

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:57    Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и зарубежными площадками, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к 16​​​.33 мск снижался на 1,8% - до 4020,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,93%, до 1727,94 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек - до 73,32 рубля, курс евро снижался на 9 копеек - до 82,77 рубля.
 
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,6% - до 79,08 доллара за баррель.
 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
 
Геополитика и коронавирусные новости обвалили российские индексы, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".
 
"Российский рынок начал день позитивно, но затем резко пошел на снижение. Среди тем для пессимизма можно назвать нефть, которая вновь пробила отметку 80 долларов за баррель Brent и ушла к уровню 79 долларов. План резолюции в конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года. Заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии", - перечислил он.
 
Негатива добавляют и новости по COVID-19, в частности, из Австрии, где объявляют общенациональный карантин.
 
Наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре сразу на 1 п.п., добавил аналитик.
 
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
 
Рынок акций снижается широким фронтом. Индекс нефти и газа Московской биржи теряет 2,23%, электроэнергетики – 1,75%, телекоммуникаций – 1,08%, металлов и добычи – 1,68%, финансов – 2,79%, потребительского сектора – 2,09%, химии и нефтехимии – 1,73%, транспорта – 1,17%.
 
Сильнее всего снижаются бумаги "Мечела" (обыкновенные акции – на 6,71%, префы – на 4,99%). Акции "Распадской" дешевеют на 4,89%, расписки VK (ранее Mail.ru Group) - 4,55%.
 
В то же время растут против рынка акции "ВСМПО–Ависма" (+1,36%), ЛСР (+1,3%), Polymetal (+0,9%) и "Магнита" (+0,63%).
 
ПРОГНОЗЫ
 
"Статистики на пятницу немного. Разве только можно говорить об отчете Baker Hughes по активным буровым. Поэтому рынок будет реагировать на новости о коронавирусе и другие заявления", - отмечает Кочетков.
 
Евгений Линчик из "Сбер Управление Активами" на следующей неделе ожидает смешанной динамики рынка акций, которая будет определяться в первую очередь динамикой цен на энергоносители, внешней конъюнктурой и геополитическими факторами.
 
"Ориентир по рублевому индексу МосБиржи: 4000-4200 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1700-1900 пунктов", - прогнозирует аналитик.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561723/

Кабмин РФ дал поручения по контролю за прохождением отопительного сезонаРубль ушел в минус к доллару и евро вслед за провалом нефти
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17:58 · Физики из США открыли новый тип взаимодействий между светом и атомами
17:35 · Рубль ушел в минус к доллару и евро вслед за провалом нефти
16:57 · Российский рынок акций падает почти на 2% на внешнем негативе
16:54 · Кабмин РФ дал поручения по контролю за прохождением отопительного сезона
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16:11 · "Арктика" и "50 лет Победы" в декабре присоединятся к проводке на Северном морском пути
16:00 · Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий
15:56 · Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" вернулись к нормальному уровню
15:51 · Нефтяные фьючерсы: Цены падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе
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Российский рынок акций падает почти на 2% на внешнем негативе

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:57   Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и зарубежными площадками, следует из данных Московской биржи.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к 16​​​.33 мск снижался на 1,8% - до 4020,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,93%, до 1727,94 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек - до 73,32 рубля, курс евро снижался на 9 копеек - до 82,77 рубля.
 
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,6% - до 79,08 доллара за баррель.
 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
 
Геополитика и коронавирусные новости обвалили российские индексы, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".
 
"Российский рынок начал день позитивно, но затем резко пошел на снижение. Среди тем для пессимизма можно назвать нефть, которая вновь пробила отметку 80 долларов за баррель Brent и ушла к уровню 79 долларов. План резолюции в конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года. Заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии", - перечислил он.
 
Негатива добавляют и новости по COVID-19, в частности, из Австрии, где объявляют общенациональный карантин.
 
Наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре сразу на 1 п.п., добавил аналитик.
 
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
 
Рынок акций снижается широким фронтом. Индекс нефти и газа Московской биржи теряет 2,23%, электроэнергетики – 1,75%, телекоммуникаций – 1,08%, металлов и добычи – 1,68%, финансов – 2,79%, потребительского сектора – 2,09%, химии и нефтехимии – 1,73%, транспорта – 1,17%.
 
Сильнее всего снижаются бумаги "Мечела" (обыкновенные акции – на 6,71%, префы – на 4,99%). Акции "Распадской" дешевеют на 4,89%, расписки VK (ранее Mail.ru Group) - 4,55%.
 
В то же время растут против рынка акции "ВСМПО–Ависма" (+1,36%), ЛСР (+1,3%), Polymetal (+0,9%) и "Магнита" (+0,63%).
 
ПРОГНОЗЫ
 
"Статистики на пятницу немного. Разве только можно говорить об отчете Baker Hughes по активным буровым. Поэтому рынок будет реагировать на новости о коронавирусе и другие заявления", - отмечает Кочетков.
 
Евгений Линчик из "Сбер Управление Активами" на следующей неделе ожидает смешанной динамики рынка акций, которая будет определяться в первую очередь динамикой цен на энергоносители, внешней конъюнктурой и геополитическими факторами.
 
"Ориентир по рублевому индексу МосБиржи: 4000-4200 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1700-1900 пунктов", - прогнозирует аналитик.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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