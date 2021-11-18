«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:57 Российский рынок акций падает по основным индексам вслед за нефтью и зарубежными площадками, следует из данных Московской биржи.



Рублевый индекс Мосбиржи к 16​​​.33 мск снижался на 1,8% - до 4020,09 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,93%, до 1727,94 пункта.



Курс доллара расчетами "завтра" рос на 27 копеек - до 73,32 рубля, курс евро снижался на 9 копеек - до 82,77 рубля.



Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,6% - до 79,08 доллара за баррель.



ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Геополитика и коронавирусные новости обвалили российские индексы, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".



"Российский рынок начал день позитивно, но затем резко пошел на снижение. Среди тем для пессимизма можно назвать нефть, которая вновь пробила отметку 80 долларов за баррель Brent и ушла к уровню 79 долларов. План резолюции в конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года. Заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии", - перечислил он.



Негатива добавляют и новости по COVID-19, в частности, из Австрии, где объявляют общенациональный карантин.



Наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре сразу на 1 п.п., добавил аналитик.



ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ



Рынок акций снижается широким фронтом. Индекс нефти и газа Московской биржи теряет 2,23%, электроэнергетики – 1,75%, телекоммуникаций – 1,08%, металлов и добычи – 1,68%, финансов – 2,79%, потребительского сектора – 2,09%, химии и нефтехимии – 1,73%, транспорта – 1,17%.



Сильнее всего снижаются бумаги "Мечела" (обыкновенные акции – на 6,71%, префы – на 4,99%). Акции "Распадской" дешевеют на 4,89%, расписки VK (ранее Mail.ru Group) - 4,55%.



В то же время растут против рынка акции "ВСМПО–Ависма" (+1,36%), ЛСР (+1,3%), Polymetal (+0,9%) и "Магнита" (+0,63%).



ПРОГНОЗЫ



"Статистики на пятницу немного. Разве только можно говорить об отчете Baker Hughes по активным буровым. Поэтому рынок будет реагировать на новости о коронавирусе и другие заявления", - отмечает Кочетков.



Евгений Линчик из "Сбер Управление Активами" на следующей неделе ожидает смешанной динамики рынка акций, которая будет определяться в первую очередь динамикой цен на энергоносители, внешней конъюнктурой и геополитическими факторами.



"Ориентир по рублевому индексу МосБиржи: 4000-4200 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1700-1900 пунктов", - прогнозирует аналитик.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561723/ Источник: РИА «Новости» ← Кабмин РФ дал поручения по контролю за прохождением отопительного сезона Рубль ушел в минус к доллару и евро вслед за провалом нефти → Новости net.finam.ru