«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:54 Министру энергетики Николаю Шульгинову и главе Минстроя Иреку Файзуллину нужно взять под личный контроль формирование запасов топлива, необходимых для прохождения зимнего сезона субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ



Правительство РФ дало поручения федеральным министерствам и региональным властям по контролю за прохождением отопительного сезона. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина, где опубликован перечень решений по итогам заседания 17 ноября.



Так, Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору вместе с властями регионов необходимо "обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2021-2022 годов". "О результатах ежемесячно докладывать в правительство РФ, итоговый доклад представить до 30 апреля 2022 года", - указывается в списке решений.



Министру энергетики Николаю Шульгинову и главе Минстроя Иреку Файзуллину нужно взять под личный контроль формирование запасов топлива, необходимых для прохождения зимнего сезона субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ.



Региональным властям совместно с органами местного самоуправления рекомендовано принять меры по обеспечению полной готовности к холодному периоду, а также по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями и недопущению увеличения задолженности.



Кабмин также распорядился оснастить социально-значимые объекты автономными резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для ликвидации последствий возможных сбоев. Кроме того, согласно перечню решений, регионы должны в целом обеспечить надежную эксплуатацию объектов энергетики, жилищного фонда и коммунального хозяйства в осенне-зимний период.



"Соответствующую информацию до 30 апреля 2022 года представить в Минэнерго России и Минстрой России", - указывается на сайте кабмина.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561722/ Источник: ТАСС ← Итоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллы Российский рынок акций падает почти на 2% на внешнем негативе → Новости net.finam.ru