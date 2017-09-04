«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:00 Документы о создании в Сербии совместно с Росатомом Центра инновационных технологий, прежде всего в области медицины, планируется подписать в ходе предстоящего визита сербского президента Александра Вучича в РФ, сообщила администрация Вучича.



Сербский лидер ранее сообщил, что 24 ноября отправляется с делегацией в Москву, где 25 ноября ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу Вучич принял в Белграде генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.



"Собеседники обсудили реализацию Соглашения между правительствами Сербии и РФ о сотрудничестве по строительству Центра высоких технологий и инноваций на территории Республики Сербии для медицинского, научного сельскохозяйственного, промышленного и общественного развития", - сообщила администрация Вучича.



В ходе встречи Вучич отметил значение создания этого исследовательского центра для увеличения возможностей Сербии в первую очередь в области медицины, медицинской диагностики и защиты здоровья населения.



"Центр будет предназначен для развития новых методов помощи при лечении онкологии, пульмонологии, кардиологии, гематологии, неврологии, эндокринологии, и в других областях медицины", - цитирует администрация сербского лидера.



Подчеркивается, что осуществление этого проекта будет реализовано после подписания двух договоров в ходе визита Вучича в Россию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561718/ Источник: РИА Новости ← Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" вернулись к нормальному уровню "Арктика" и "50 лет Победы" в декабре присоединятся к проводке на Северном морском пути → Новости net.finam.ru