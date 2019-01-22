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Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:30    Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
 
"Я ожидаю, что Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат. Альтернатива совместному использованию ядерного оружия НАТО - это двусторонние договоренности. Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.
 
Столтенберг также заявил, что НАТО "выступает в поддержку мира без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы ядерного оружия не было у государств НАТО, при этом оно бы оставалось у других стран". Он также приветствовал переговоры России и США по стратегической стабильности, в том числе по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
 
Система совместного использования ядерного оружия НАТО создает юридическую базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы - членах альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания альянса.
 
Бомбы в безъядерной Германии
 
Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.
 
Однако на территории Германии продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских тактических ядерных авиабомб B-61, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561713/

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Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:30   Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
 
"Я ожидаю, что Германия продолжит оставаться частью системы совместного использования ядерного оружия, это очень важно для всей Европы, это многосторонний формат. Альтернатива совместному использованию ядерного оружия НАТО - это двусторонние договоренности. Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.
 
Столтенберг также заявил, что НАТО "выступает в поддержку мира без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы ядерного оружия не было у государств НАТО, при этом оно бы оставалось у других стран". Он также приветствовал переговоры России и США по стратегической стабильности, в том числе по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
 
Система совместного использования ядерного оружия НАТО создает юридическую базу для размещения американского ядерного оружия в неядерных государствах Европы - членах альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания альянса.
 
Бомбы в безъядерной Германии
 
Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.
 
Однако на территории Германии продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских тактических ядерных авиабомб B-61, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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