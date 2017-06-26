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Атомная энергетика

Казахстан в конечном счете придет к решению построить у себя АЭС, убежден Токаев

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:26    Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на своей территории атомной электростанции (АЭС), поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями финансового сектора в Алма-Ате.
 
Как сообщила пресс-служба главы государства, в выступлении Токаев затронул и перспективы развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС. "Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции", - сказал он.
 
В связи с этим президент признал, что роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения.
 
В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.
 
30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561712/

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Казахстан в конечном счете придет к решению построить у себя АЭС, убежден Токаев

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:26   Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на своей территории атомной электростанции (АЭС), поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями финансового сектора в Алма-Ате.
 
Как сообщила пресс-служба главы государства, в выступлении Токаев затронул и перспективы развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС. "Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции", - сказал он.
 
В связи с этим президент признал, что роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения.
 
В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.
 
30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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