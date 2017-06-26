«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:26 Казахстан в конечном счете вынужден будет принять решение о строительстве на своей территории атомной электростанции (АЭС), поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями финансового сектора в Алма-Ате.



Как сообщила пресс-служба главы государства, в выступлении Токаев затронул и перспективы развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС. "Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции", - сказал он.



В связи с этим президент признал, что роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения.



В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.



30 сентября, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561712/ Источник: ТАСС ← ФАС обсуждает с независимыми АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин → Новости net.finam.ru