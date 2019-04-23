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Нефтепродукты

ФАС обсуждает с независимыми АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:19    В ведомстве сообщили, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке недостаточен
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с независимыми сетями АЗС дополнительные меры для снижения цен на топливо на заправках. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
 
"Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках", - сказал он.
 
При этом Шаскольский не пояснил, о каких именно мерах идет речь. Он также добавил, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке недостаточен.
 
В свою очередь замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что министерство, ФАС и компании ежедневно проводят штабы, чтобы выставлять каждому НПЗ цели по объему реализации топлива на биржевых торгах. "По бензину ситуацию уже видно, от пиков почти на 10 тыс. руб. за тонну снизились цены, несмотря на то что нефть держится на высоких уровнях. По дизелю, соответственно, такая же работа сейчас ведется и будет продолжена", - отметил замминистра.
 
О ситуации на топливном рынке
 
Биржевые цены на межсезонное и зимнее дизельное топливо растут с середины октября, они уже несколько раз обновили исторические максимумы на СПбМТСБ. ФАС уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены на этот вид топлива. В частности, ведомство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендации.
 
При этом в Минэнерго отмечали, что отгрузка зимнего дизельного топлива на рынок РФ в настоящий момент выросла на 24% в годовом выражении, а его производство увеличилось на 5,3%. Кроме того, министерство исключило риск дефицита дизельного топлива этой зимой, так как его запасы на 12% превышают прошлогодние.
 
Рост биржевых цен на дизель в Минэнерго объясняли ТАСС ранним переходом на зимние виды топлива, в связи с чем нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля. В министерстве тогда заверили, что рост розничных цен на дизель не превысит темпы инфляции в 2021 году.
 
По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 ноября 2021 года выросли на 13 коп. и составили 49,5 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 46,54 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,34 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 23 коп. - до 58,36 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 51 коп. - до 52,1 руб. за литр.
 
Росстат отмечал, что объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 782,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 4,1% и составило 1 млн 470,7 тыс. тонн.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561711/

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ФАС обсуждает с независимыми АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:19   В ведомстве сообщили, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке недостаточен
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с независимыми сетями АЗС дополнительные меры для снижения цен на топливо на заправках. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
 
"Мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем с ними дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить снижение и недопущение роста цен на топливо на заправках", - сказал он.
 
При этом Шаскольский не пояснил, о каких именно мерах идет речь. Он также добавил, что объем предложения дизеля на внутреннем рынке недостаточен.
 
В свою очередь замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что министерство, ФАС и компании ежедневно проводят штабы, чтобы выставлять каждому НПЗ цели по объему реализации топлива на биржевых торгах. "По бензину ситуацию уже видно, от пиков почти на 10 тыс. руб. за тонну снизились цены, несмотря на то что нефть держится на высоких уровнях. По дизелю, соответственно, такая же работа сейчас ведется и будет продолжена", - отметил замминистра.
 
О ситуации на топливном рынке
 
Биржевые цены на межсезонное и зимнее дизельное топливо растут с середины октября, они уже несколько раз обновили исторические максимумы на СПбМТСБ. ФАС уже начала принимать меры, чтобы стабилизировать цены на этот вид топлива. В частности, ведомство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутреннем рынке России и направить службе информацию о выполнении рекомендации.
 
При этом в Минэнерго отмечали, что отгрузка зимнего дизельного топлива на рынок РФ в настоящий момент выросла на 24% в годовом выражении, а его производство увеличилось на 5,3%. Кроме того, министерство исключило риск дефицита дизельного топлива этой зимой, так как его запасы на 12% превышают прошлогодние.
 
Рост биржевых цен на дизель в Минэнерго объясняли ТАСС ранним переходом на зимние виды топлива, в связи с чем нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля. В министерстве тогда заверили, что рост розничных цен на дизель не превысит темпы инфляции в 2021 году.
 
По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 ноября 2021 года выросли на 13 коп. и составили 49,5 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 коп. - до 46,54 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 коп. - до 50,34 руб. за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 23 коп. - до 58,36 руб. за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 51 коп. - до 52,1 руб. за литр.
 
Росстат отмечал, что объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 782,8 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 4,1% и составило 1 млн 470,7 тыс. тонн.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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