Здравствуйте!
Сегодня 19 ноября 2021 года, пятница , 06:21:17 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    72.82 +0,26    82.36 -0,16
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Наука

Ученые РФ нашли механизм, ответственный за зависимость оптических свойств от температуры

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 18.11.21, Москва, 22:39    Российские ученые раскрыли фундаментальные механизмы процессов, ответственные за зависимость свечения алмазов с дефектами от температуры, что поможет разрабатывать квантовые и оптические устройства нового поколения. Статья с результатами работы опубликована в Journal of Luminescence, сообщила в четверг пресс-служба Российского научного фонда.
 
"Многообразие перспективных технологий, использующих центры окраски, действительно интригует: оптические квантовые сети обработки и передачи информации, квантовые датчики, медицинские светящиеся метки и прочее. Однако недостаток таких материалов состоит в том, что свои уникальные оптические характеристики они демонстрируют только при очень низких температурах. В своей работе мы попытались пролить свет на физические механизмы, ответственные за наблюдаемые с ростом температуры эффекты в центрах окраски в алмазе", - сказал один из авторов работы Александр Разгулов, слова которого приводятся в сообщении.
 
Алмазы имеют уникальные физические свойства. Например, замена атома углерода в кристаллической решетке на другой атом влияет на то, как алмаз взаимодействует со светом. В результате меняется цвет камня, а потому такие дефекты называют центрами окраски. Они поглощают свет вне области собственного поглощения кристалла. Для науки такие дефекты представляют большой интерес, так как их можно использовать для разработки разнообразных квантовых устройств. Для этого ученые целенаправленно вносят примеси (легируют) в синтетические кристаллы.
 
При повышении температуры выше 4К (примерно минус 269 градусов Цельсия) исследователи сталкиваются с тем, что спектры люминесценции изменяют свою форму. В частности, повышение температуры приводит к уширению люминесцентных пиков (температурное уширение), а также к сдвигу максимумов этих пиков в область меньших энергий (красное смещение). Когда важна точность, эти нюансы необходимо знать и уметь предсказывать.
 
В новой работе ученые из Института физики высоких давлений им. Верещагина РАН совместно с коллегами из Московского физико-технического института провели серию экспериментов с алмазами с германиевыми дефектами. Анализ полученных экспериментальных данных и теоретических моделей позволили авторам пересмотреть существующее на сегодняшний день описание наблюдаемых температурных эффектов и установить конкретный физический механизм, ответственный за их проявление.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561668/

Спрос на композитные материалы вырастет благодаря возобновляемой энергетике
Просмотров: 241
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Всем "труба"
Выставки:
Новости
Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
18.11.21 · Ученые РФ нашли механизм, ответственный за зависимость оптических свойств от температуры
18.11.21 · Спрос на композитные материалы вырастет благодаря возобновляемой энергетике
18.11.21 · Валюта РФ ощутимо снижается на фоне оттока инвесторов из рублевого долга
18.11.21 · Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками
18.11.21 · Фондовые биржи Европы снизились на опасениях за перспективы экономики
18.11.21 · Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы перекачки сырья
18.11.21 · РФ стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации
18.11.21 · "Газпром нефть" во II квартале 2022 г. планирует закрыть сделку по "Меретояханефтега зу"
18.11.21 · «Медведи» очень активны
18.11.21 · На Украине раскрыли "заговор" вокруг "Северного потока - 2"
18.11.21 · Россия выполняет все обязательства по энергоэффективнос ти
18.11.21 · "Газпром нефть" сохраняет прогноз-2021 по капвложениям на уровне 450 млрд руб
18.11.21 · Нефть WTI дорожает на фоне позитивных экономических данных
18.11.21 · Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона
18.11.21 · Нефтяные фьючерсы: Цены колеблются между небольшим ростом и снижением

 Все новости за 18.11.21
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Ученые РФ нашли механизм, ответственный за зависимость оптических свойств от температуры

«Нефть России», 18.11.21, Москва, 22:39   Российские ученые раскрыли фундаментальные механизмы процессов, ответственные за зависимость свечения алмазов с дефектами от температуры, что поможет разрабатывать квантовые и оптические устройства нового поколения. Статья с результатами работы опубликована в Journal of Luminescence, сообщила в четверг пресс-служба Российского научного фонда.
 
"Многообразие перспективных технологий, использующих центры окраски, действительно интригует: оптические квантовые сети обработки и передачи информации, квантовые датчики, медицинские светящиеся метки и прочее. Однако недостаток таких материалов состоит в том, что свои уникальные оптические характеристики они демонстрируют только при очень низких температурах. В своей работе мы попытались пролить свет на физические механизмы, ответственные за наблюдаемые с ростом температуры эффекты в центрах окраски в алмазе", - сказал один из авторов работы Александр Разгулов, слова которого приводятся в сообщении.
 
Алмазы имеют уникальные физические свойства. Например, замена атома углерода в кристаллической решетке на другой атом влияет на то, как алмаз взаимодействует со светом. В результате меняется цвет камня, а потому такие дефекты называют центрами окраски. Они поглощают свет вне области собственного поглощения кристалла. Для науки такие дефекты представляют большой интерес, так как их можно использовать для разработки разнообразных квантовых устройств. Для этого ученые целенаправленно вносят примеси (легируют) в синтетические кристаллы.
 
При повышении температуры выше 4К (примерно минус 269 градусов Цельсия) исследователи сталкиваются с тем, что спектры люминесценции изменяют свою форму. В частности, повышение температуры приводит к уширению люминесцентных пиков (температурное уширение), а также к сдвигу максимумов этих пиков в область меньших энергий (красное смещение). Когда важна точность, эти нюансы необходимо знать и уметь предсказывать.
 
В новой работе ученые из Института физики высоких давлений им. Верещагина РАН совместно с коллегами из Московского физико-технического института провели серию экспериментов с алмазами с германиевыми дефектами. Анализ полученных экспериментальных данных и теоретических моделей позволили авторам пересмотреть существующее на сегодняшний день описание наблюдаемых температурных эффектов и установить конкретный физический механизм, ответственный за их проявление.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     