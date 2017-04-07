«Нефть России», 18.11.21, Москва, 22:34 Формирование спроса на композитные материалы определяется, в частности, мировым трендом на увеличение длинны лопастей ветроустановок в ВИЭ, а также уникальными характеристиками композитов



Спрос на композитные материалы в России будет расти благодаря изменениям в энергетике - развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Такое мнение выразил управляющий директор по инвестиционной деятельности Группы "Роснано" Махмуд Буриханов на IX Форуме "Композиты без границ", сообщили в четверг в пресс-службе Группы.



"Рост объема производства оборудования в ВИЭ и конкуренция в отрасли подталкивают производителей внедрять все более современные технологии для получения эффективной нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), и развитие композитов здесь не может быть в стороне", - приводит пресс-служба слова Буриханова.



Формирование спроса на композитные материалы определяется, в частности, мировым трендом на увеличение длинны лопастей ветроустановок в ВИЭ, а также уникальными характеристиками композитов: коррозийной стойкостью, низкими эксплуатационными расходами, увеличенным сроком службы, ростом соотношения прочность-вес.



Локализация производства оборудования для ВИЭ в рамках программы поддержки развития возобновляемой энергетики ДПМ ВИЭ в России была обеспечена в том числе при участии Группы "Роснано". Программа стимулировала значительный спрос на композитные материалы, в частности стекловолокно и стеклоткани российского производства, и доведение их качества до мировых стандартов. Таким образом российский производитель получил возможность экспорта продукции посредством встраивания ее в глобальную цепочку производителей элементов ВИЭ (Local to Global). По прогнозам, реализация программы ДПМ ВИЭ 2.0. сохранит уровень высокого спроса.



"На сегодняшний день благодаря Минпромторгу РФ выстроена сбалансированная программа локализации производства оборудования для отрасли ВИЭ в России с привлечением ключевых игроков, в том числе иностранных компаний. Это способствовало тому, что ряд европейских и китайских производителей уже проявляет интерес к российскому рынку и рассматривает локализацию для реализации программы ДПМ ВИЭ 2.0 под объем Фонда развития ветроэнергетики (совместно "Роснано" - Фортум"). Композитные изделия являются частью этих программ", - резюмировал Буриханов.



В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561667/ Источник: ТАСС ← Валюта РФ ощутимо снижается на фоне оттока инвесторов из рублевого долга Ученые РФ нашли механизм, ответственный за зависимость оптических свойств от температуры → Новости net.finam.ru