«Нефть России», 18.11.21, Москва, 22:26 Рубль ощутимо падает вечером к доллару и евро, отыгрывая снижение котировок российского госдолга.



Нефть протестировала круглый уровень поддержки 80 долларов за баррель, а большинство "развивающихся" валют снижаются к доллару, что усиливает давление на рубль.



Курс доллара расчетами "завтра" на 21.38 мск рос на 63 копейки - до 73,13 рубля, курс евро - на 1,27 рубля, до 83,14 рубля, следует из данных Московской биржи.



РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



В четверг вечером рубль ускорил снижение доллару и евро на фоне очередной волны распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.



При этом цена на нефть марки Brent протестировала круглую поддержку 80 долларов и обновила в четверг минимум с 7 октября - 79,28 доллара. Впрочем, к вечеру она вышла в плюс, но это не помогло рублю отыграть потери.



При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 95,5 пункта. Однако большинство "развивающихся" валют теряют против американской. В частности, к китайской валюте курс доллара вырос на 0,13% - до 6,386 юаня. Доллар обновил очередной исторический максимум и к турецкой валюте, подскочив более чем на 4% - до 11,29 лиры.



В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,9-1,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.



ПРОГНОЗЫ



Причины слабости российской валюты остаются прежними – геополитическая нестабильность, ценовая неуверенность в нефти, негативная картина на рынке рублевого долга, констатирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".



"Завтра давление на рубль может усилиться, как и в прошлую пятницу – в условиях неспокойного внешнего фона спрос на валюту перед выходными повышается. Краткосрочно поддержку нацвалюте может оказать подготовка компаний к налоговому периоду. Наш прогноз по курсу доллара на завтра – 72,5-74 рубля", - говорит он.



В ближайшее время доллар будет пытаться сохранить позиции выше 73 рублей, однако не исключено, что этот уровень станет привлекательным для продажи валюты экспортерами накануне предстоящего на следующей неделе пика налогового периода, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".



"В этом случае при дальнейшем продвижении вверх на российском рынке американская валюта может встретить сопротивление", - добавил он.



Дмитрий МайоровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561666/ Источник: ПРАЙМ ← Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками Спрос на композитные материалы вырастет благодаря возобновляемой энергетике → Новости net.finam.ru