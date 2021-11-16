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Инвестиции, финансы

Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками

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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:18    Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления рубля в условиях оттока инвесторов из рублевых долговых активов.
 
Сползание западных фондовых бирж и тестирование нефтью психологически значимой поддержки 80 долларов за баррель оказали дополнительное давление на стоимость российских акций.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,33% - до 4093,85 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,25%, до 1761,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.
 
Рост доллара на 72 копейки, до 73,22 рубля, объясняет более сильное падение РТС.
 
НЕГАТИВ ПРЕОБЛАДАЛ
 
Российский рынок акций в четверг отыгрывал очередную волну распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.
 
Внешний фон при этом оставался в основном негативным. Цена на нефть марки Brent в течение дня протестировала психологически значимый уровень в 80 долларов за баррель и опускалась до 79,28 доллара – минимума с 7 октября. Попытки отскока "черного золота" (сейчас оно прибавляет 0,45%, до 80,64 доллара) не очень помогли российским акциям.
 
Западные фондовые индексы в основном снижаются – в пределах 0,6%. Инвесторы, в частности, обратили внимание на слабую статистику с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось только на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 268 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 260 тысяч.
 
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
 
Сильнее всего среди российских акций упали бумаги "Мечела" (-11,6%), отыгрывавшие ощутимое снижение операционных показателей.
 
Акции "Сургутнефтегаза" (-7,7%) продолжили корректировать недавний стремительный взлет почти на 50% за несколько дней.
 
Ощутимо снизились также акции "Распадской" (-3,5%), "Акрона" (-6,1%), Petropavlovsk (-3,2%).
 
Выросли в цене акции ММК (+4%), "Северстали" (+1,5%), "Алросы" (+1,4%), "Полюса" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%).
 
ПРОГНОЗЫ
 
Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитическую ситуацию, в конце недели участники российских торгов, вероятно, предпочтут не рисковать, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
 
В числе негативных факторов он отмечает также новую волну пандемии коронавируса: ряд европейских стран вводят или готовятся ввести локдауны, а суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тысяч.
 
"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов", - оценивает аналитик.
 
Индексы Мосбиржи и РТС после попыток восстановления в течение дня находились в существенном минусе, судя по всему, опасаясь усугубления санкционной тематики, отмечает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
"Преодоление рублевым индексом поддержки 4100 пунктов открывает дорогу к его снижению в район 4000 пунктов. Индекс РТС при этом почти достиг цели краткосрочной нисходящей коррекции 1730 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4050-4150 пунктов" - оценила она.
 
Дмитрий МайоровПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561665/

Фондовые биржи Европы снизились на опасениях за перспективы экономикиВалюта РФ ощутимо снижается на фоне оттока инвесторов из рублевого долга
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Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками

«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:18   Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления рубля в условиях оттока инвесторов из рублевых долговых активов.
 
Сползание западных фондовых бирж и тестирование нефтью психологически значимой поддержки 80 долларов за баррель оказали дополнительное давление на стоимость российских акций.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,33% - до 4093,85 пункта, а долларовый индекс РТС - на 2,25%, до 1761,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.
 
Рост доллара на 72 копейки, до 73,22 рубля, объясняет более сильное падение РТС.
 
НЕГАТИВ ПРЕОБЛАДАЛ
 
Российский рынок акций в четверг отыгрывал очередную волну распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.
 
Внешний фон при этом оставался в основном негативным. Цена на нефть марки Brent в течение дня протестировала психологически значимый уровень в 80 долларов за баррель и опускалась до 79,28 доллара – минимума с 7 октября. Попытки отскока "черного золота" (сейчас оно прибавляет 0,45%, до 80,64 доллара) не очень помогли российским акциям.
 
Западные фондовые индексы в основном снижаются – в пределах 0,6%. Инвесторы, в частности, обратили внимание на слабую статистику с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось только на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 268 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 260 тысяч.
 
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
 
Сильнее всего среди российских акций упали бумаги "Мечела" (-11,6%), отыгрывавшие ощутимое снижение операционных показателей.
 
Акции "Сургутнефтегаза" (-7,7%) продолжили корректировать недавний стремительный взлет почти на 50% за несколько дней.
 
Ощутимо снизились также акции "Распадской" (-3,5%), "Акрона" (-6,1%), Petropavlovsk (-3,2%).
 
Выросли в цене акции ММК (+4%), "Северстали" (+1,5%), "Алросы" (+1,4%), "Полюса" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%).
 
ПРОГНОЗЫ
 
Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитическую ситуацию, в конце недели участники российских торгов, вероятно, предпочтут не рисковать, говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
 
В числе негативных факторов он отмечает также новую волну пандемии коронавируса: ряд европейских стран вводят или готовятся ввести локдауны, а суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тысяч.
 
"По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов", - оценивает аналитик.
 
Индексы Мосбиржи и РТС после попыток восстановления в течение дня находились в существенном минусе, судя по всему, опасаясь усугубления санкционной тематики, отмечает в свою очередь Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
 
"Преодоление рублевым индексом поддержки 4100 пунктов открывает дорогу к его снижению в район 4000 пунктов. Индекс РТС при этом почти достиг цели краткосрочной нисходящей коррекции 1730 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4050-4150 пунктов" - оценила она.
 
Дмитрий Майоров
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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