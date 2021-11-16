«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:17 Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на фоне продолжающегося беспокойства за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.



По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,48%, до 7255,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7141,98 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 16221,73 пункта.



По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, европейские индексы закрылись в минусе, поскольку опасения относительно высокой инфляции и замедления роста экономики по-прежнему присутствуют на рынках.



Кроме того, недавнее снижение стоимости нефти негативно отразилось на динамике FTSE 100. По итогам торгов среды Brent подешевел на 2,6%, WTI – почти на 3%.



Снижение DAX сдержали корпоративные новости. Акции немецкой ThyssenKrupp подорожали на 5,9% после публикации финансового отчета, согласно которому выручка компании за четвертый квартал 2020-2021 фингода выросла на 19%, до 9,4 миллиарда евро. В то же время компания за отчетный период получила убыток в 116 миллионов евро.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561664/ Источник: ПРАЙМ ← Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы перекачки сырья Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками → Новости net.finam.ru