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Фондовые биржи Европы снизились на опасениях за перспективы экономики
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:17 Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на фоне продолжающегося беспокойства за рост мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,48%, до 7255,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7141,98 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 16221,73 пункта.
По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, европейские индексы закрылись в минусе, поскольку опасения относительно высокой инфляции и замедления роста экономики по-прежнему присутствуют на рынках.
Кроме того, недавнее снижение стоимости нефти негативно отразилось на динамике FTSE 100. По итогам торгов среды Brent подешевел на 2,6%, WTI – почти на 3%.
Снижение DAX сдержали корпоративные новости. Акции немецкой ThyssenKrupp подорожали на 5,9% после публикации финансового отчета, согласно которому выручка компании за четвертый квартал 2020-2021 фингода выросла на 19%, до 9,4 миллиарда евро. В то же время компания за отчетный период получила убыток в 116 миллионов евро.