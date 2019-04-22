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Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы перекачки сырья
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:24 Поставки восстановлены после ремонтных работ на нефтеперекачивающей станции
Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы поставки российской нефти в Польшу после ремонтных работ на нефтеперекачивающей станции.
"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 18 ноября в 12:13 (совпадает с мск) вышло на режим плановой перекачки углеводородного сырья на участке "Гомель - Мозырь - Адамово", - говорится в сообщении на сайте предприятия в четверг.
16 ноября "Гомельтранснефть" сообщил, что начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Польши. Транспортировка нефти была снижена на 7% от плана.