«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:20 Россия благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.



"Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации", - констатировал он.



Путин подчеркнул, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. "Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы - программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И это только первый этап", - рассказал глава государства.



Он пояснил, что эта программа станет элементом достижения более глобальной цели - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. "Это не значит, что не раньше. Я сказал - не позднее", - подчеркнул президент РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561662/ Источник: ТАСС ← "Газпром нефть" во II квартале 2022 г. планирует закрыть сделку по "Меретояханефтегазу" Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил плановые объемы перекачки сырья → Новости net.finam.ru