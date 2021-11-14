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РФ стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:20 Россия благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем стала одним из мировых лидеров в процессе декарбонизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.
"Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации", - констатировал он.
Путин подчеркнул, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. "Недавно приняли важнейшее решение о реализации новой программы - программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И это только первый этап", - рассказал глава государства.
Он пояснил, что эта программа станет элементом достижения более глобальной цели - обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. "Это не значит, что не раньше. Я сказал - не позднее", - подчеркнул президент РФ.