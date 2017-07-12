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Новости oilru.com
Сделки
"Газпром нефть" во II квартале 2022 г. планирует закрыть сделку по "Меретояханефтегазу"
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 21:12 "Газпром нефть" планирует закрыть сделку с "Лукойлом" по созданию совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза" ("дочка" "Газпром нефти") во II квартале 2022 г., сообщил замглавы компании, финансовый директор Алексей Янкевич во время телефонной конференции.
"Сделку мы собираемся закрыть в следующем году, - сказал он. - Примерно во втором квартале".
Ранее "Газпром" и "Лукойл" объявили о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза" ("дочка" "Газпром нефти") для освоения крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.
"Меретояханефтегаз" - первый актив, которым "Газпром нефть" и "Лукойл" будут управлять на паритетных началах. Значительная часть геологических запасов предприятия расположена в ачимовской толще и относится к категории трудноизвлекаемых.