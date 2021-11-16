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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 19:06 На российском рынке акций снова продажи. Мало кому нравится то, что происходит с ценами в России, еще меньше — то, как на это реагирует монетарные власти. Индекс МосБиржи снизился к 4127 пунктам и готов двигаться в диапазоне 4100-4140 пунктов. Индекс РТС провалился к 1775 пунктам и может падать к 1750 пунктам.
В акциях «ММК» наметился отскок после затяжного снижения. Бумага сегодня восстановилась к 64,75 руб., и если инвесторам удастся закрепиться над 64,80, новой целью роста станет 65,70.
Расписки TCS сегодня также в плюсе. Бумага притормозила в снижении и консолидируется около 7318 руб. При этом в ближайшее время вполне вероятны ее колебания в «боковике» 7134-7626 руб.
Под давлением оказались акции «Акрона», которые прибило коррекцией после бурного роста и ежедневного обновления пиков. Акции «Мечела» сегодня также среди лидеров снижения. Бумаги металлургический компании упали более чем на 8%, углубив нижнюю границу диапазона. Сейчас продажи идут к 133,65, но могут протянуться вплоть до 127,80.
То, что слышно со стороны российского Центробанка, сейчас никого не радует. Сначала Эльвира Набиуллина сообщила о готовности регулятора поднимать ставку на декабрьском заседании, теперь — о необходимости влиять на инфляцию. Рынок облигаций сегодня падал, а индекс RGBI уходил ниже пандемийных показателей. Это плохой сигнал, на самом деле — инвесторы явно готовятся к какому-то стрессу.
За ОФЗ вниз пошел и рубль. Доллар США к вечеру вырос до 73,20 руб. и может торговаться в пределах 72,80-73,50. Евро укрепился еще более существенно, до 82,97 руб., и может штурмовать 83,35.
Американский фондовый рынок открыл сессию четверга снижением, но пока без ажиотажа и хаоса. Из интересной статистики уже вышел индекс опережающих экономических индикаторов за октябрь, где видно стабильное повышение, однако внимание рынка смещено в сторону внешних рисков.
Анна Бодрова