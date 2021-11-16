«Нефть России», 18.11.21, Москва, 18:03 Борьба с запуском газопровода "Северный поток - 2" на самом деле выгодна только Соединенным Штатам, но не Украине. Так, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал в эфире телеканала "Россия 1" новость об отсрочке сертификации российского трубопровода.



"Там эйфория, говорят - "все, мы почти всех победили". Только мы победили странно. Мы как бы победили, но стали беднее. <…> Вы ведете войну в интересах американцев, которые не хотят запуска "Северного потока - 2", чтобы сохранить высокие цены на европейском рынке и, как следствие, на мировых рынках", - возмутился бывший политик.



На Украине назвали условие для успешной сертификации "Северного потока - 2"

Он призвал Киев "исходить из национальных интересов", а не радоваться за других. По мнению Килинкарова, эта пауза может негативно отразиться на газовых ценах на спотовом рынке, что сильнее ударит по карману рядовых украинцев.



На этой неделе Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока - 2". Там поясняли, что возобновит процедуру после того, как компания создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода, и снова подаст заявку. В Кремле, говоря о решении регулятора, заявляли, что не видят в нем политической подоплеки. Оператор готов выполнить все требования, чтобы как можно скорее запустить трубопровод, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



"Северный поток - 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м газа в год. США и Украина считают, что Москва использует газопровод в качестве энергетического оружия. Киев опасается, что после его запуска Россия перестанет качать газ в Европу через украинскую территорию, что лишит страну транзитных доходов.



"Газпром" неоднократно заявлял, что всегда подходил к "Северному потоку - 2" как к экономическому проекту.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561659/ Источник: РИА Новости ← Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности «Медведи» очень активны → Новости net.finam.ru