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Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 17:56 Россия выполняет все обязательства по энергоэффективности и борьбе с изменением климата, заявил президент страны Владимир Путин.
"Все более острой становится и проблема изменения климата. В ее разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров в процессах глобальной декарбонизации", - отметил российский лидер во время расширенного заседания коллегии МИД РФ.
"Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Парижскому соглашению", - добавил Путин.