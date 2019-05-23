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"Газпром нефть" сохраняет прогноз-2021 по капвложениям на уровне 450 млрд руб
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 17:48 "Газпром нефть" сохраняет прогноз по капитальным вложениям в 2021 году на уровне 450 миллиардов рублей, сообщил член правления, заместитель гендиректора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.
"В целом наш ориентир на этот год, который мы озвучили, 450 плюс-минус, мы его сохраняем. Поэтому следует ожидать определенного роста инвестиций в четвертом квартале относительно третьего", - сказал он во время телефонной конференции по финансовым и операционным результатам компании.