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Новости oilru.com
Цены на нефть
Нефть WTI дорожает на фоне позитивных экономических данных
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 17:46 Цены на нефть WTI восстанавливают часть позиций, утраченных в среду. Недавно фьючерсы торговались с небольшим повышением, по 77,74 доллара за баррель.
Котировки продемонстрировали небольшой рост после обнародования индекса деловой активности ФРС-Филадельфия, который неожиданно вырос, свидетельствуя об улучшении ситуации с цепочкой поставок. Между тем в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало благоприятные для рынка данные по запасам в хранилищах.
Тем не менее, общие настроения на нефтяных рынках остаются скорее негативными, поскольку Китай, как сообщается, рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти. "Высокие цены на нефть и в особенности (растущие) розничные цены на бензин в США начали беспокоить импортеров нефти", - отметили в Rystad. "Теперь рынок пытается понять, в каком объеме и в какие сроки Китай может задействовать стратегические резервы", - добавили аналитики.
Paulo Trevisani