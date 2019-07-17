«Нефть России», 18.11.21, Москва, 17:46 Цены на нефть WTI восстанавливают часть позиций, утраченных в среду. Недавно фьючерсы торговались с небольшим повышением, по 77,74 доллара за баррель.



Котировки продемонстрировали небольшой рост после обнародования индекса деловой активности ФРС-Филадельфия, который неожиданно вырос, свидетельствуя об улучшении ситуации с цепочкой поставок. Между тем в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликовало благоприятные для рынка данные по запасам в хранилищах.



Тем не менее, общие настроения на нефтяных рынках остаются скорее негативными, поскольку Китай, как сообщается, рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти. "Высокие цены на нефть и в особенности (растущие) розничные цены на бензин в США начали беспокоить импортеров нефти", - отметили в Rystad. "Теперь рынок пытается понять, в каком объеме и в какие сроки Китай может задействовать стратегические резервы", - добавили аналитики.



Paulo TrevisaniПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561656/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона "Газпром нефть" сохраняет прогноз-2021 по капвложениям на уровне 450 млрд руб → Новости net.finam.ru