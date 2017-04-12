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Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 16:40 Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну, в ходе которой украинский министр заявил, что Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона.
Как пишет пресс-служба украинского минэнерго, в повестке встречи был вопрос обеспечения безопасности поставки газа. Участники встречи также обсудили концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности (RESP), которую Украина предложила европейским государствам.
"Мы активно обсуждаем наше предложение с Европейским Союзом и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдавии, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 миллиардов кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе. Они могут стать хабом для обеспечения физического наличия ресурса и усиления энергетической безопасности", – цитирует министра пресс-служба.
Подчеркивается, что Спыну заверил участников встречи, что Молдавия поддерживает эту концепцию и готова к сотрудничеству с Украиной в коммуникации с Европейской Комиссией по ее реализации. Также он выразил благодарность Украине за экстренную помощь в поставках газа и электроэнергии в октябре.
Стороны обсудили процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E.
"Синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии. У Украины есть опыт работы рынка электроэнергии, и мы готовы делиться этим опытом, ведь интеграция с Европой предполагает также введение новых прозрачных правил рынка, отвечающих требованиям европейского законодательства", - отметил Галущенко.