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Нефтяные фьючерсы: Цены колеблются между небольшим ростом и снижением
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18.11.21 · «Медведи» очень активны
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«Нефть России», 18.11.21, Москва, 16:35 В четверг цены на нефть колеблются у флэтовой линии с небольшими изменениями. При этом ранее они упали до 6-недельного минимума на новостях о том, что Китай готовится задействовать нефть из собственных стратегических резервов. Кроме того, рынок реагировал на сообщения о том, что администрация президента США Байдена призывает других крупных потребителей нефти присоединиться к этой инициативе.
Штаты выступили с призывом к таким странам, как Китай, Индия и Япония, задействовать свои нефтяные резервы в рамках координированных усилий по снижению цен, сообщил Рейтер со ссылкой на анонимные источники. В среду поступили сообщения о том, что обсуждение возможного использования стратегических резервов началось ранее на этой неделе, в ходе виртуальной встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В четверг Bloomberg сообщил, что Китай предпринял первые шаги по высвобождению части нефти из стратегических запасов.
"Согласованный подход, несомненно, может оказать более значительное влияние на нефтяной рынок, чем если бы США в одиночку использовали стратегические нефтяные резервы", - отметил Карстен Фритш из Commerzbank.
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно выросли в цене примерно на 0,1%. Январские фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,1%. В среду котировки опустились ниже 80 долларов за баррель впервые с начала октября.
В среду президент США Джо Байден попросил председателя Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лину Кхан в срочном порядке начать расследование по факту манипуляции ценами на бензин.
"Несоответствие между высокими розничными ценами и котировками бензина на бирже, которые снижаются с конца октября, явно является "головной болью" для Байдена", - добавил Фритш.
William Watts