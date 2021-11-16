«Нефть России», 18.11.21, Москва, 16:35 В четверг цены на нефть колеблются у флэтовой линии с небольшими изменениями. При этом ранее они упали до 6-недельного минимума на новостях о том, что Китай готовится задействовать нефть из собственных стратегических резервов. Кроме того, рынок реагировал на сообщения о том, что администрация президента США Байдена призывает других крупных потребителей нефти присоединиться к этой инициативе.



Штаты выступили с призывом к таким странам, как Китай, Индия и Япония, задействовать свои нефтяные резервы в рамках координированных усилий по снижению цен, сообщил Рейтер со ссылкой на анонимные источники. В среду поступили сообщения о том, что обсуждение возможного использования стратегических резервов началось ранее на этой неделе, в ходе виртуальной встречи президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. В четверг Bloomberg сообщил, что Китай предпринял первые шаги по высвобождению части нефти из стратегических запасов.



"Согласованный подход, несомненно, может оказать более значительное влияние на нефтяной рынок, чем если бы США в одиночку использовали стратегические нефтяные резервы", - отметил Карстен Фритш из Commerzbank.



Декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно выросли в цене примерно на 0,1%. Январские фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,1%. В среду котировки опустились ниже 80 долларов за баррель впервые с начала октября.



В среду президент США Джо Байден попросил председателя Федеральной торговой комиссии США (FTC) Лину Кхан в срочном порядке начать расследование по факту манипуляции ценами на бензин.



"Несоответствие между высокими розничными ценами и котировками бензина на бирже, которые снижаются с конца октября, явно является "головной болью" для Байдена", - добавил Фритш.



William WattsПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561654/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Минэнерго Белоруссии и РФ обсудили подготовку договора о союзном рынке электроэнергии Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона → Новости net.finam.ru