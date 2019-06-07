«Нефть России», 16.11.21, Москва, 00:08 Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) подтверждает информацию о том, что компании "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" будут привлечены к процессу сертификации оператора "Северного потока - 2", правом вето они наделены не будут. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель германского ведомства Фите Вульф.



"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" к процедуре сертификации", - отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. "Право на вето с этим не связано", - уточнил представитель сетевого агентства.



18 октября глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на сертификацию оператора "Северного потока - 2". Он пояснил это желанием "доказать невозможность сертификации данного газопровода". 20 октября стало известно, что "Оператор ГТС Украины" также подал такую заявку.



Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561524/ Источник: ТАСС ← «Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока — 2» Новости net.finam.ru