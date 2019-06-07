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Новости oilru.com


 
Газопроводы

«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

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«Нефть России», 16.11.21, Москва, 00:03    «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
 
«Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — написал он.
 
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
 
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561523/

Кишиневские энергетики готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричествоУ "Нафтогаза" не будет права вето в сертификации оператора Nord Stream 2
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«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

«Нефть России», 16.11.21, Москва, 00:03   «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
 
«Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — написал он.
 
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
 
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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