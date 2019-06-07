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«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
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«Нефть России», 16.11.21, Москва, 00:03 «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
«Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — написал он.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), чтобы отправить его в Еврокомиссию.