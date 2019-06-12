Здравствуйте!
Сегодня 16 ноября 2021 года, вторник , 00:28:53 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    71.81 0    82.22 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1284.49 Мб информации:

  • 543644 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Экономика

Кишиневские энергетики готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:59    Энергетики Кишинева готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество после подорожания российского газа. С соответствующим запросом в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обратилось в понедельник АО "Термоэлектрика".
 
"Корректировка тарифов в срочном режиме направлена на недопущение накопления долгов за потребленный газ", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что снабжающая столицу Молдавии теплом и электроэнергией компания потребляет до 33% импортируемого из России топлива.
 
Как объяснили в "Термоэлектрике", стоимость газа для компании выросла более чем в два раза - с 4 018 леев (229 долларов) до 8 650 леев (494 доллара) за 1 тыс. куб. м. В этой ситуации компания направила в НАРЭ запрос о повышении стоимости произведенной электроэнергии с 1,1 до 2,37 лея за кВт/ч (10 центов без учета налога), а тепловой энергии - с 1 122 до 1 772 леев за Гкал (101 доллар без учета налога).
 
На прошлой неделе НАРЭ утвердило аналогичный запрос российско-молдавской компании "Молдовагаз", которая импортирует голубое топливо. Так, тариф на газ в ноябре в среднем вырос с 4 128 до 9 396 леев за 1 тыс. куб. м (с 235 до 536 долларов). В НАРЭ пояснили, что это временные тарифы, которые регулятор обязала утвердить на ноябрь Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. До конца месяца регулятор должен сделать свои расчеты и возможные уточнения в этих цифрах.
 
В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит 450 долларов за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по 148 долларов. Тем временем из-за затянувшихся переговоров в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, а в стране до 20 ноября введен режим ЧП.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561522/

Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны«Нафтогаз» примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Просмотров: 22
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Кишиневские энергетики готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:59   Энергетики Кишинева готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество после подорожания российского газа. С соответствующим запросом в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обратилось в понедельник АО "Термоэлектрика".
 
"Корректировка тарифов в срочном режиме направлена на недопущение накопления долгов за потребленный газ", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что снабжающая столицу Молдавии теплом и электроэнергией компания потребляет до 33% импортируемого из России топлива.
 
Как объяснили в "Термоэлектрике", стоимость газа для компании выросла более чем в два раза - с 4 018 леев (229 долларов) до 8 650 леев (494 доллара) за 1 тыс. куб. м. В этой ситуации компания направила в НАРЭ запрос о повышении стоимости произведенной электроэнергии с 1,1 до 2,37 лея за кВт/ч (10 центов без учета налога), а тепловой энергии - с 1 122 до 1 772 леев за Гкал (101 доллар без учета налога).
 
На прошлой неделе НАРЭ утвердило аналогичный запрос российско-молдавской компании "Молдовагаз", которая импортирует голубое топливо. Так, тариф на газ в ноябре в среднем вырос с 4 128 до 9 396 леев за 1 тыс. куб. м (с 235 до 536 долларов). В НАРЭ пояснили, что это временные тарифы, которые регулятор обязала утвердить на ноябрь Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. До конца месяца регулятор должен сделать свои расчеты и возможные уточнения в этих цифрах.
 
В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит 450 долларов за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по 148 долларов. Тем временем из-за затянувшихся переговоров в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, а в стране до 20 ноября введен режим ЧП.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Сентябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Октябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Ноябрь 2021
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     