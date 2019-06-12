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Кишиневские энергетики готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:59 Энергетики Кишинева готовятся к двукратному увеличению тарифа на электричество после подорожания российского газа. С соответствующим запросом в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обратилось в понедельник АО "Термоэлектрика".
"Корректировка тарифов в срочном режиме направлена на недопущение накопления долгов за потребленный газ", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что снабжающая столицу Молдавии теплом и электроэнергией компания потребляет до 33% импортируемого из России топлива.
Как объяснили в "Термоэлектрике", стоимость газа для компании выросла более чем в два раза - с 4 018 леев (229 долларов) до 8 650 леев (494 доллара) за 1 тыс. куб. м. В этой ситуации компания направила в НАРЭ запрос о повышении стоимости произведенной электроэнергии с 1,1 до 2,37 лея за кВт/ч (10 центов без учета налога), а тепловой энергии - с 1 122 до 1 772 леев за Гкал (101 доллар без учета налога).
На прошлой неделе НАРЭ утвердило аналогичный запрос российско-молдавской компании "Молдовагаз", которая импортирует голубое топливо. Так, тариф на газ в ноябре в среднем вырос с 4 128 до 9 396 леев за 1 тыс. куб. м (с 235 до 536 долларов). В НАРЭ пояснили, что это временные тарифы, которые регулятор обязала утвердить на ноябрь Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. До конца месяца регулятор должен сделать свои расчеты и возможные уточнения в этих цифрах.
В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит 450 долларов за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по 148 долларов. Тем временем из-за затянувшихся переговоров в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, а в стране до 20 ноября введен режим ЧП.