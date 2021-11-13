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Инвестиции, финансы

Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:48    Правительство Лаоса одобрило добычу криптовалюты и торговлю ей на территории страны. Об этом в понедельник сообщила газета "Лаотиан таймс" со ссылкой на указ министерства технологий и телекоммуникаций Лаоса.
 
По ее данным, добывать криптовалюту или осуществлять с ней торговые операции могут только компании Лаоса. При этом компании обязаны внести депозит в центральный банк Лаоса на сумму 5 млн долларов для подтверждения своей платежеспособности. Данные компании будут также обязаны платить налог с полученного дохода в размере 15%.
 
Кроме того, власти страны освободят госкорпорацию Électricité du Laos ("Электрисите дю Лао"), которая управляет импортом и экспортом электроэнергии национальной электрической сети, от уплаты налогов за поставку электроэнергии таким компаниям. Эта мера, как отмечает газета, направлена на стимулирование добычи криптовалют.
 
В сентября правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты. Разрешение на добычу криптовалюты и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB ("Джей-ди-би").
 
Позиции различных государств относительно использования криптовалюты значительно отличаются. Так, например, в 2014 году Сингапур приравнял операции с биткойном к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. В январе этого года в Малайзии криптовалюты получили статус ценных бумаг. В июле Сальвадор стал первым в мире государством, узаконившим биткойн в качестве платежного средства.
 
Некоторые государства запрещают использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Северная Македония (2016), Алжир (2018), Бангладеш (2017). В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой. Однако с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. При этом ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561521/

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Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:48   Правительство Лаоса одобрило добычу криптовалюты и торговлю ей на территории страны. Об этом в понедельник сообщила газета "Лаотиан таймс" со ссылкой на указ министерства технологий и телекоммуникаций Лаоса.
 
По ее данным, добывать криптовалюту или осуществлять с ней торговые операции могут только компании Лаоса. При этом компании обязаны внести депозит в центральный банк Лаоса на сумму 5 млн долларов для подтверждения своей платежеспособности. Данные компании будут также обязаны платить налог с полученного дохода в размере 15%.
 
Кроме того, власти страны освободят госкорпорацию Électricité du Laos ("Электрисите дю Лао"), которая управляет импортом и экспортом электроэнергии национальной электрической сети, от уплаты налогов за поставку электроэнергии таким компаниям. Эта мера, как отмечает газета, направлена на стимулирование добычи криптовалют.
 
В сентября правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты. Разрешение на добычу криптовалюты и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB ("Джей-ди-би").
 
Позиции различных государств относительно использования криптовалюты значительно отличаются. Так, например, в 2014 году Сингапур приравнял операции с биткойном к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. В январе этого года в Малайзии криптовалюты получили статус ценных бумаг. В июле Сальвадор стал первым в мире государством, узаконившим биткойн в качестве платежного средства.
 
Некоторые государства запрещают использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Северная Македония (2016), Алжир (2018), Бангладеш (2017). В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой. Однако с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. При этом ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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