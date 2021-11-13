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Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:48 Правительство Лаоса одобрило добычу криптовалюты и торговлю ей на территории страны. Об этом в понедельник сообщила газета "Лаотиан таймс" со ссылкой на указ министерства технологий и телекоммуникаций Лаоса.
По ее данным, добывать криптовалюту или осуществлять с ней торговые операции могут только компании Лаоса. При этом компании обязаны внести депозит в центральный банк Лаоса на сумму 5 млн долларов для подтверждения своей платежеспособности. Данные компании будут также обязаны платить налог с полученного дохода в размере 15%.
Кроме того, власти страны освободят госкорпорацию Électricité du Laos ("Электрисите дю Лао"), которая управляет импортом и экспортом электроэнергии национальной электрической сети, от уплаты налогов за поставку электроэнергии таким компаниям. Эта мера, как отмечает газета, направлена на стимулирование добычи криптовалют.
В сентября правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты. Разрешение на добычу криптовалюты и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB ("Джей-ди-би").
Позиции различных государств относительно использования криптовалюты значительно отличаются. Так, например, в 2014 году Сингапур приравнял операции с биткойном к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. В январе этого года в Малайзии криптовалюты получили статус ценных бумаг. В июле Сальвадор стал первым в мире государством, узаконившим биткойн в качестве платежного средства.
Некоторые государства запрещают использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Северная Македония (2016), Алжир (2018), Бангладеш (2017). В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой. Однако с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. При этом ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.