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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Всемирный банк профинансирует подключение Молдавии к электросетям ЕС

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:40    Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну отметил, что строительство этой линии сделает Молдавию более независимой
 
Всемирный банк (ВБ) профинансирует строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты, чтобы предоставить Молдавии доступ к европейским поставщикам электроэнергии. Как сообщил в ходе брифинга в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, соответствующее соглашение было подписано 12 ноября.
 
"Строительство этой линии сделает нас более независимыми, мы получим доступ к европейским поставщикам электроэнергии <...> Проект вписывается в стратегическую программу правительства по взаимоподключению электросетей Молдавии и ЕС", - сказал Спыну.
 
По его словам, строительство линии протяженностью 158 км и мощностью 400 кВ обойдется примерно в €27 млн. Подряд на строительство выиграла индийская компания KEC International, которая должна завершить его в течение трех лет.
 
К городу Вулканешты также подведена ЛЭП мощностью 400 кВ из румынского города Исакча. Строительство ЛЭП Кишинев - Вулканешты является частью более крупного проекта, который также предусматривает строительство и модернизацию подстанций.
 
Сегодня главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая "Интер РАО" электростанция "Молдавская ГРЭС" (расположена в непризнанном Приднестровье). По словам Спыну, ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - Приднестровье.
 
ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561520/

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Всемирный банк профинансирует подключение Молдавии к электросетям ЕС

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:40   Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну отметил, что строительство этой линии сделает Молдавию более независимой
 
Всемирный банк (ВБ) профинансирует строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты, чтобы предоставить Молдавии доступ к европейским поставщикам электроэнергии. Как сообщил в ходе брифинга в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, соответствующее соглашение было подписано 12 ноября.
 
"Строительство этой линии сделает нас более независимыми, мы получим доступ к европейским поставщикам электроэнергии <...> Проект вписывается в стратегическую программу правительства по взаимоподключению электросетей Молдавии и ЕС", - сказал Спыну.
 
По его словам, строительство линии протяженностью 158 км и мощностью 400 кВ обойдется примерно в €27 млн. Подряд на строительство выиграла индийская компания KEC International, которая должна завершить его в течение трех лет.
 
К городу Вулканешты также подведена ЛЭП мощностью 400 кВ из румынского города Исакча. Строительство ЛЭП Кишинев - Вулканешты является частью более крупного проекта, который также предусматривает строительство и модернизацию подстанций.
 
Сегодня главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая "Интер РАО" электростанция "Молдавская ГРЭС" (расположена в непризнанном Приднестровье). По словам Спыну, ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - Приднестровье.
 
ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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