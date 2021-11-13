«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:40 Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну отметил, что строительство этой линии сделает Молдавию более независимой



Всемирный банк (ВБ) профинансирует строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты, чтобы предоставить Молдавии доступ к европейским поставщикам электроэнергии. Как сообщил в ходе брифинга в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, соответствующее соглашение было подписано 12 ноября.



"Строительство этой линии сделает нас более независимыми, мы получим доступ к европейским поставщикам электроэнергии <...> Проект вписывается в стратегическую программу правительства по взаимоподключению электросетей Молдавии и ЕС", - сказал Спыну.



По его словам, строительство линии протяженностью 158 км и мощностью 400 кВ обойдется примерно в €27 млн. Подряд на строительство выиграла индийская компания KEC International, которая должна завершить его в течение трех лет.



К городу Вулканешты также подведена ЛЭП мощностью 400 кВ из румынского города Исакча. Строительство ЛЭП Кишинев - Вулканешты является частью более крупного проекта, который также предусматривает строительство и модернизацию подстанций.



Сегодня главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает принадлежащая "Интер РАО" электростанция "Молдавская ГРЭС" (расположена в непризнанном Приднестровье). По словам Спыну, ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - Приднестровье.



ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561520/ Источник: ТАСС ← Британия инвестирует $291 млн в строительство крупнейшей в Турции солнечной электростанции180 words Лаос разрешил использование криптовалюты на территории страны → Новости net.finam.ru