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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Британия инвестирует $291 млн в строительство крупнейшей в Турции солнечной электростанции180 words

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:36    Правительство Великобритании выделит 217 млн фунтов стерлингов (291 млн долларов) на строительство крупнейшей на территории Турции солнечной электростанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте британского правительства.
 
Отмечается, что британская правительственная организация Export Finance ("Экспорт файненс") и подразделение американской компании General Electric ("Дженерал электрик") Energy Financial Services ("Энерджи файненшиал сервисиз") достигли соглашения о финансировании строительства крупнейшего солнечной электростанции в Турции. Проект был одобрен правительством Британии, поскольку она начинает выполнять свои обязательства, взятые на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), рассказала британский министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян. Она также отметила, что выделение денег на возведение турецкой солнечной электростанции является крупнейшей подобной инвестицией в истории Британии.
 
Как сообщает британский правительственный сайт, фотоэлектрическая электростанция Kalyon Enerji Karapinar ("Калион энерджи карапинар") будет сравнима по площади с 4,6 тыс. футбольных полей (3,3 тыс. гектаров), ее мощность составит 1,35 ГВт. Планируется, что после завершения строительства в конце 2022 года, данная солнечная станция обеспечит экологически чистой электроэнергией около двух миллионов домохозяйств в Турции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561519/

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Британия инвестирует $291 млн в строительство крупнейшей в Турции солнечной электростанции180 words

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:36   Правительство Великобритании выделит 217 млн фунтов стерлингов (291 млн долларов) на строительство крупнейшей на территории Турции солнечной электростанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте британского правительства.
 
Отмечается, что британская правительственная организация Export Finance ("Экспорт файненс") и подразделение американской компании General Electric ("Дженерал электрик") Energy Financial Services ("Энерджи файненшиал сервисиз") достигли соглашения о финансировании строительства крупнейшего солнечной электростанции в Турции. Проект был одобрен правительством Британии, поскольку она начинает выполнять свои обязательства, взятые на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), рассказала британский министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян. Она также отметила, что выделение денег на возведение турецкой солнечной электростанции является крупнейшей подобной инвестицией в истории Британии.
 
Как сообщает британский правительственный сайт, фотоэлектрическая электростанция Kalyon Enerji Karapinar ("Калион энерджи карапинар") будет сравнима по площади с 4,6 тыс. футбольных полей (3,3 тыс. гектаров), ее мощность составит 1,35 ГВт. Планируется, что после завершения строительства в конце 2022 года, данная солнечная станция обеспечит экологически чистой электроэнергией около двух миллионов домохозяйств в Турции.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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