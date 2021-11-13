«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:36 Правительство Великобритании выделит 217 млн фунтов стерлингов (291 млн долларов) на строительство крупнейшей на территории Турции солнечной электростанции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте британского правительства.



Отмечается, что британская правительственная организация Export Finance ("Экспорт файненс") и подразделение американской компании General Electric ("Дженерал электрик") Energy Financial Services ("Энерджи файненшиал сервисиз") достигли соглашения о финансировании строительства крупнейшего солнечной электростанции в Турции. Проект был одобрен правительством Британии, поскольку она начинает выполнять свои обязательства, взятые на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), рассказала британский министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян. Она также отметила, что выделение денег на возведение турецкой солнечной электростанции является крупнейшей подобной инвестицией в истории Британии.



Как сообщает британский правительственный сайт, фотоэлектрическая электростанция Kalyon Enerji Karapinar ("Калион энерджи карапинар") будет сравнима по площади с 4,6 тыс. футбольных полей (3,3 тыс. гектаров), ее мощность составит 1,35 ГВт. Планируется, что после завершения строительства в конце 2022 года, данная солнечная станция обеспечит экологически чистой электроэнергией около двух миллионов домохозяйств в Турции.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561519/ Источник: ТАСС ← Запасы газа в украинских хранилищах за год снизились на 37% Всемирный банк профинансирует подключение Молдавии к электросетям ЕС → Новости net.finam.ru