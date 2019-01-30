«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:31 По данным "Газпрома", за год запасы в украинских ПХГ серьезно снизились. В пресс-службе компании рассказали, что сейчас в хранилищах на 37% газа меньше, чем годом ранее. Снижение составило 10,3 миллиарда кубометров.



В Европе, как сообщает "Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe, заполняемость ПХГ составляет 74%, при этом объем активного газа ниже уровня прошлого года на 19,5 миллиарда кубических метров.



Украина не покупает российский газ с 2015 года, но забирает его реверсом. Россия и Украина договорились о транзите до 2024 года, после чего соглашение может быть продлено.



Ранее стало известно, что российская компания не стала бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь, а также дополнительный транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561518/ Источник: Российская газета ← Рынок противостоит негативу Британия инвестирует $291 млн в строительство крупнейшей в Турции солнечной электростанции180 words → Новости net.finam.ru