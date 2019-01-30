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Запасы газа в украинских хранилищах за год снизились на 37%
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 23:31 По данным "Газпрома", за год запасы в украинских ПХГ серьезно снизились. В пресс-службе компании рассказали, что сейчас в хранилищах на 37% газа меньше, чем годом ранее. Снижение составило 10,3 миллиарда кубометров.
В Европе, как сообщает "Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe, заполняемость ПХГ составляет 74%, при этом объем активного газа ниже уровня прошлого года на 19,5 миллиарда кубических метров.
Украина не покупает российский газ с 2015 года, но забирает его реверсом. Россия и Украина договорились о транзите до 2024 года, после чего соглашение может быть продлено.
Ранее стало известно, что российская компания не стала бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь, а также дополнительный транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа".