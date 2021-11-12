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21:52 · Рынок противостоит негативу
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 21:52 Российскому рынку акций в понедельник удалось противостоять внешнему негативу и провалу цен на нефть. Индекс МосБиржи консолидируется около 4136 пунктов и может двигаться в диапазоне 4110-4150 пунктов. Индекс РТС торгуется у 1791 пункта и способен оставаться в коридоре 1780-1805 пунктов.
Падение сырьевых цен вполне может сказаться на поведении отечественных индексов и бумаг, но чуть позже.
В хорошем плюсе в понедельник оказались акции «Акрона». У бумаг есть фундаментальный фактор поддержки в виде высоких цен на удобрения. Акция идет к 11400 руб., обновлению максимума, после чего вполне способна нацелиться на 11500 руб. Долгосрочный восходящий тренд остается в силе.
Бумаги «ВТБ» сегодня также оказались среди лидеров спроса. Акция пытается закрепиться в диапазоне 0,0495-0,0523 руб., однако среднесрочный тренд здесь сохраняется нисходящим с целью к 0,0500 сейчас и 0,0,0490 чуть позже.
Под давлением находятся бумаги «Сургутнефтегаза» - вполне возможно, что они реагируют на высоту амплитуду колебаний курса рубля. В минусе сегодня акции компаний металлургического сектора - от «Русала» до ММК.
Доллар США в начале недели несколько скорректировался после пятничного подъема. Против рубля продолжают играть санкционные и геополитические тени, это может быть серьезно, а потому рынок не торопится рисковать. Доллар может торговаться в пределах 72,50-73,50 руб. Евро стоит 82,23 руб. и остается в границах 82,00-83,00 руб.
Рынок акций США начал неделю легкими покупками, важной статистики на понедельник не запланировано.
Анна Бодрова