«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:40 Стартап Tubot, входящий в группу компаний "ТехноСпарк" при участии "Сигма.Новосибирск" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано", и компания "Транснефть-Диаскан" провели совместные демонстрационные испытания тягового модуля для внутритрубного диагностического робота и подтвердили его основные характеристики и возможности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Группы.



Тяговый модуль обеспечивает передвижения диагностического модуля робота, разработан и произведен Tubot в соответствии с требованиями "Транснефть-Диаскан". Испытания прошли в Луховицах Московской области на специальном полигоне в трубопроводе диаметром 530 мм с изгибами малого радиуса и отводами. Во время тестирования робот беспрепятственно проходил отводы с фактической скоростью передвижения в трубе 73 м/ч при заявленных 70 м/ч. Также подтвердились возможности его аварийного извлечения из трубы, записи и хранения видеоизображений с цветной видеокамеры, эффективного освещения внутренней поверхности трубы.



Этими испытаниями подведен промежуточный итог исследований и разработок, которые компания начала два года назад. Протокол тестирования подтверждает, что фактические возможности спроектированного и произведенного робота соответствуют заявленным.



Компания Tubot - эксклюзивный представитель немецкой робототехнической компании Inspector Systems в России и Китае. В настоящее время Tubot занимается разработкой роботов для диагностики сложных участков технологических труб в разных отраслях, включая нефтегазовую, атомную и химическую, и предоставляет услуги по очистке труб, проводит телеметрию и видеосъемку в реальном времени.



Компания "Транснефть-Диаскан" - крупнейший российский поставщик услуг по технической диагностике нефтепроводов.



В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561516/ Источник: ТАСС ← Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал 19 кандидатов на 13 мест в новый состав Новости net.finam.ru