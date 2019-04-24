«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:32 Совет директоров "Мосэнерго" выдвинул 19 кандидатур на 13 мест в своем новом составе, следует из сообщения компании.



Внеочередное собрание акционеров "Мосэнерго" состоится 9 декабря в форме заочного голосования. В повестку собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании нового состава совета директоров.



Совет директоров "Мосэнерго" утвердил список кандидатур для избрания в новый состав совета. В него вошли 11 участников действующего совета директоров: зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко, начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.



Кроме того, для переизбрания выдвинуты заместитель гендиректора по рыночным инвестициям "ИК Регион" Константин Комиссаров, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов, начальник управления департамента городского имущества города Москвы Андрей Табельский, гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, советник председателя правления ГПБ Андрей Хорев, замдиректора ГБУ "ГАУИ" Алексей Черников и первый заместитель гендиректора "Газпром энергохолдинга" Павел Шацкий.



В список кандидатов для избрания в совет также включены заместители гендиректора по правовым и имущественным вопросам и по экономике и финансам "Газпром энергохолдинга" Альберт Бикмурзин и Евгений Земляной, заместитель начальника управления "Газпрома" Ирина Коробкина, советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Денис Куликов, заместитель начальника управления - начальник отдела "Газпрома" Александр Рогов, заместитель начальника управления "Центра управления городским имуществом"; Дмитрий Дурбале, руководитель департамента ЖКХ города Москвы Вячеслав Торсунов, консультант отдела управления департамента городского имущества города Москвы Валерий Хафизов, не входящие в состав совета.



При этом в список для избрания не вошли находящиеся сейчас в совете консультант отдела управления департамента городского имущества города Москвы Алексей Собицкий, а также Александр Соловьев.



"Мосэнерго" - территориальная генерирующая компания России. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85% и город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561515/ Источник: ПРАЙМ ← Цены на природный газ повышаются после снижения на прошлой неделе Стартап Tubot успешно испытал ведущий модуль диагностического робота для трубопроводов → Новости net.finam.ru