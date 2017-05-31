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Новости oilru.com
Цены на газ
Цены на природный газ повышаются после снижения на прошлой неделе
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:27 Фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX подорожали примерно на 1,7%. На прошлой неделе котировки упали на 13%.
Цены на природный газ колеблются на фоне прогнозов погоды. В последнее время в США погода была мягкой, что говорит в пользу более низкого, чем ожидалось, спроса. Между тем возможно похолодание.
В NatGasWeather.com отмечают, что в субботу метеопрогнозы указывали на значительное потепление, однако в воскресенье они говорили в пользу похолодания. Тем не менее погода может снова стать более теплой.
Согласно последним данным Минэнерго США, уровень запасов природного газа в стране достаточный, поэтому на прошлой неделе котировки снижались.
Paulo Trevisani