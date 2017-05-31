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Цены на газ

Цены на природный газ повышаются после снижения на прошлой неделе

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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:27    Фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX подорожали примерно на 1,7%. На прошлой неделе котировки упали на 13%.
 
Цены на природный газ колеблются на фоне прогнозов погоды. В последнее время в США погода была мягкой, что говорит в пользу более низкого, чем ожидалось, спроса. Между тем возможно похолодание.
 
В NatGasWeather.com отмечают, что в субботу метеопрогнозы указывали на значительное потепление, однако в воскресенье они говорили в пользу похолодания. Тем не менее погода может снова стать более теплой.
 
Согласно последним данным Минэнерго США, уровень запасов природного газа в стране достаточный, поэтому на прошлой неделе котировки снижались.
 
Paulo TrevisaniПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561514/

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Цены на природный газ повышаются после снижения на прошлой неделе

«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:27   Фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX подорожали примерно на 1,7%. На прошлой неделе котировки упали на 13%.
 
Цены на природный газ колеблются на фоне прогнозов погоды. В последнее время в США погода была мягкой, что говорит в пользу более низкого, чем ожидалось, спроса. Между тем возможно похолодание.
 
В NatGasWeather.com отмечают, что в субботу метеопрогнозы указывали на значительное потепление, однако в воскресенье они говорили в пользу похолодания. Тем не менее погода может снова стать более теплой.
 
Согласно последним данным Минэнерго США, уровень запасов природного газа в стране достаточный, поэтому на прошлой неделе котировки снижались.
 
Paulo Trevisani
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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