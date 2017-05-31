«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:27 Фьючерсы на природный газ недавно на NYMEX подорожали примерно на 1,7%. На прошлой неделе котировки упали на 13%.



Цены на природный газ колеблются на фоне прогнозов погоды. В последнее время в США погода была мягкой, что говорит в пользу более низкого, чем ожидалось, спроса. Между тем возможно похолодание.



В NatGasWeather.com отмечают, что в субботу метеопрогнозы указывали на значительное потепление, однако в воскресенье они говорили в пользу похолодания. Тем не менее погода может снова стать более теплой.



Согласно последним данным Минэнерго США, уровень запасов природного газа в стране достаточный, поэтому на прошлой неделе котировки снижались.



Paulo TrevisaniПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561514/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← С введением новой структуры акций Shell для инвесторов мало что изменится Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал 19 кандидатов на 13 мест в новый состав → Новости net.finam.ru