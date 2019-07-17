«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:07 Аналитик Hargreaves Lansdown Лора Хой отметила, что готовящиеся изменения структуры акций и налогового резидентства Shell для инвесторов мало что изменят, если не считать того факта, что теперь у имеющихся у них акций не будет приставки "Royal". По словам аналитика, в итоге новая структура будет для инвесторов положительным шагом, поскольку компания оптимизируется и ей будет в будущем проще маневрировать.



"Что касается долгосрочного роста Shell, он все еще сильно зависит от цены нефти. Пока повышающиеся цены на нефть пополняют денежные запасы компании, что положительно влияет на долг и дает ей возможность повышать выплаты акционерам", - заметила аналитик.



Jaime LlinaresПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561513/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Ученые "Росатома" создали прибор-уловитель углекислого газа, применимый и на МКС Цены на природный газ повышаются после снижения на прошлой неделе → Новости net.finam.ru