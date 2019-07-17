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Инвестиции, финансы
С введением новой структуры акций Shell для инвесторов мало что изменится
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«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:07 Аналитик Hargreaves Lansdown Лора Хой отметила, что готовящиеся изменения структуры акций и налогового резидентства Shell для инвесторов мало что изменят, если не считать того факта, что теперь у имеющихся у них акций не будет приставки "Royal". По словам аналитика, в итоге новая структура будет для инвесторов положительным шагом, поскольку компания оптимизируется и ей будет в будущем проще маневрировать.
"Что касается долгосрочного роста Shell, он все еще сильно зависит от цены нефти. Пока повышающиеся цены на нефть пополняют денежные запасы компании, что положительно влияет на долг и дает ей возможность повышать выплаты акционерам", - заметила аналитик.
Jaime Llinares