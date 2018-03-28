«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:00 Специалисты Государственного научного центра РФ "Троицкого института инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") создали опытный образец прибора, поглощающего углекислый газ из воздуха в быту, обсуждаются идеи исследования возможностей его применения и на Международной космической станции.



Для комфортного существования человек должен дышать воздухом, в состав которого входит 0,03-0,04% углекислого газа​​​. При концентрации углекислого газа выше 0,1% возникает ощущение духоты: общий дискомфорт, слабость, головная боль, снижение концентрации внимания. При длительном нахождении в помещениях с избыточным количеством углекислого газа происходят изменения в кровеносной, центральной нервной, дыхательной системах, при умственной деятельности нарушается, восприятие, оперативная память, распределение внимания.



Согласно статистике, содержание углекислого газа в атмосфере за последние полвека увеличилось на 20%. Особенно остро проблема стоит в крупных городах.



"Опытный образец представили специалисты отделения физики токамаков-реакторов ТРИНИТИ... Это первый отечественный абсорбер не для промышленного, а для бытового использования. Его можно установить в любом помещении: квартире, спортивном клубе, вагоне метро и даже на МКС. Особенно прибор актуален сейчас, в разгар борьбы с COVID-19", - сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".



Работает новый абсорбер циклически, чередуя фазы сорбции и десорбции, причем установка сама регенерирует сорбент. В зависимости от конструкции углекислый газ удаляется в вентиляционный канал, либо под давлением закачивается в микробаллоны, либо разлагается на углерод и кислород. "Состав сорбента держат в секрете, пока не оформлен патент", - отмечает издание.



Как отмечают разработчики, прибор полностью уничтожает бактерии и вирусы, очищает воздух от аллергенов. В России аналогов прибору нет. Разработка ТРИНИТИ отличается от зарубежного варианта тем, что работает автоматически, при этом используется более дешевый носитель сорбента.



Абсорбер планируют выпускать в двух вариантах: мобильном и стационарном. Мобильный, установка величиной с автокондиционер, подходит для легковых машин, автобусов, трамваев, самолетов, комических аппаратов. У стационарного варьируется размер и производительность, он подойдет для любых помещений. Сейчас ТРИНИТИ ищет партнеров для создания серийного производства бытовых абсорберов.



"Со специалистами Роскосмоса идет обмен идеями о совместном исследовании возможностей использования абсорбера на борту космических кораблей, ведь состав атмосферы - крайне важный фактор для продуктивной работы космонавтов", - отметил руководитель проекта по созданию абсорбера, ведущий инженер ТРИНИТИ Владимир Миров, слова которого приведены в сообщении.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561512/ Источник: РИА Новости ← R упала, D пропала. Что останется от Shell после предложенных руководством компании перемен С введением новой структуры акций Shell для инвесторов мало что изменится → Новости net.finam.ru