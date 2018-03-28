|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Технологии
Ученые "Росатома" создали прибор-уловитель углекислого газа, применимый и на МКС
|
Реплика: "Аппетиты пугают"
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 15.11.21, Москва, 18:00 Специалисты Государственного научного центра РФ "Троицкого института инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") создали опытный образец прибора, поглощающего углекислый газ из воздуха в быту, обсуждаются идеи исследования возможностей его применения и на Международной космической станции.
Для комфортного существования человек должен дышать воздухом, в состав которого входит 0,03-0,04% углекислого газа. При концентрации углекислого газа выше 0,1% возникает ощущение духоты: общий дискомфорт, слабость, головная боль, снижение концентрации внимания. При длительном нахождении в помещениях с избыточным количеством углекислого газа происходят изменения в кровеносной, центральной нервной, дыхательной системах, при умственной деятельности нарушается, восприятие, оперативная память, распределение внимания.
Согласно статистике, содержание углекислого газа в атмосфере за последние полвека увеличилось на 20%. Особенно остро проблема стоит в крупных городах.
"Опытный образец представили специалисты отделения физики токамаков-реакторов ТРИНИТИ... Это первый отечественный абсорбер не для промышленного, а для бытового использования. Его можно установить в любом помещении: квартире, спортивном клубе, вагоне метро и даже на МКС. Особенно прибор актуален сейчас, в разгар борьбы с COVID-19", - сообщает официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
Работает новый абсорбер циклически, чередуя фазы сорбции и десорбции, причем установка сама регенерирует сорбент. В зависимости от конструкции углекислый газ удаляется в вентиляционный канал, либо под давлением закачивается в микробаллоны, либо разлагается на углерод и кислород. "Состав сорбента держат в секрете, пока не оформлен патент", - отмечает издание.
Как отмечают разработчики, прибор полностью уничтожает бактерии и вирусы, очищает воздух от аллергенов. В России аналогов прибору нет. Разработка ТРИНИТИ отличается от зарубежного варианта тем, что работает автоматически, при этом используется более дешевый носитель сорбента.
Абсорбер планируют выпускать в двух вариантах: мобильном и стационарном. Мобильный, установка величиной с автокондиционер, подходит для легковых машин, автобусов, трамваев, самолетов, комических аппаратов. У стационарного варьируется размер и производительность, он подойдет для любых помещений. Сейчас ТРИНИТИ ищет партнеров для создания серийного производства бытовых абсорберов.
"Со специалистами Роскосмоса идет обмен идеями о совместном исследовании возможностей использования абсорбера на борту космических кораблей, ведь состав атмосферы - крайне важный фактор для продуктивной работы космонавтов", - отметил руководитель проекта по созданию абсорбера, ведущий инженер ТРИНИТИ Владимир Миров, слова которого приведены в сообщении.