«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:53 Британско-нидерландская энергетическая компания Royal Dutch Shell решила стать более британской. В понедельник она объявила о намерении перевести штаб-квартиру в Лондон, сменить структуру акционерного капитала, а главное — отказаться от своего имени, под которым существовала более 130 лет.



В 1907 году нидерландская нефтедобывающая компания, созданная при поддержке короля Виллема III, Royal Dutch Petroleum Company объединилась с британской торговой компанией The «Shell» Transport and Trading Company. Так на свет появилась Royal Dutch Shell — компания, начинавшая как добытчик и поставщик нефти, а затем расширившая свой бизнес на другие источники энергии и химическое производство и ставшая в итоге мировым гигантом в энергетической отрасли.



И вот сегодня руководство Royal Dutch Shell приняло решение, что компании пора серьезно измениться ради будущего процветания. На грядущее внеочередное собрание акционеров, которое состоится 10 декабря, вынесено предложение, по сути, почти полностью порвать с историческим наследием компании: она избавится от двойной структуры акционерного капитала, напоминавшей о некогда существовавшем союзе двух независимых предприятий в рамках одного холдинга, переедет из Нидерландов в Великобританию, сменит налоговое резидентство (также на британское) и, наконец, покончит с «королевским» прошлым.



В случае одобрения инициативы на собрании акционеров, из названия компании исчезнут слова Royal Dutch, и она будет называться просто Shell Plc.



Вместо двух типов акций (типа «A» — Royal Dutch Shell и «B» — Shell Transport & Trading, наделяющих владельцев одинаковыми правами) будут только акции Shell, что, по замыслу руководства, должно облегчить процедуру выплат дивидендов и в целом управление капиталом компании. Двойная структура акционерного капитала, появившаяся в 2005 году после слияния Royal Dutch и Shell в единую компанию, с самого начала рассматривалась как временное решение.



Кроме того, предложенные руководством компании новшества — ответ на давление со стороны инвесторов, особенно инвестора-активиста Third Point LLC, который требовал дробления RDS ради увеличения прибыли и привлекательности для акционеров. От этой идеи руководство Shell отказалось, заверив, что мощь компании — в единстве ее активов.



Но и оставить совсем без внимания призывы Third Point, видящей слабость единой Shell в конфликте интересов нефтегазового бизнеса с «зелеными» проектами компании, руководство не могло.



Тем более что как акционеры, так и власти Нидерландов все недвусмысленнее требуют от компании перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Так, 26 мая компания проиграла судебное разбирательство против экоактивистов, включая Greenpeace и Friends of the Earth Netherlands, и 17 тыс. граждан Нидерландов, которые требовали от Shell ускорить темпы сокращения вредных выбросов.



Компания ранее заявляла, что от этого иска ей в любом случае никуда не деться, но перенос штаб-квартиры и налогового резидентства — очевидная попытка уйти подальше от неспокойного окружения. И нидерландские власти это отчетливо понимают: правительство страны уже заявило в понедельник, что оно «неприятно удивлено» планами Shell переехать из Гааги в Лондон.



Кирилл Сарханянц