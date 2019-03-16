«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:32 Страны будут вступать в климатические коалиции, как раньше они вступали в экономические или военные альянсы, заявил программный директор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на обсуждении итогов COP26.



"Климатические коалиции. Они, с счастью или к сожалению, будут образовываться. Мир вошел в такую эпоху. Если раньше появлялись военно-политические альянсы, экономические объединения, то теперь мы становимся свидетелями того, что появляются климатические объединения", - сказал Суховерхов.



Он отметил, что создание новых коалиций и сообществ - это естественный процесс, который, однако, усложняет систему международных взаимодействий.



По оценке эксперта, коалиции будут защищать интересы различных групп стран, со сходными темпами и планами перехода к зеленой экономике и сохранению климата.



В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561510/ Источник: РИА Новости ← Газпром нарастил добычу и экспорт газа за 10,5 месяцев R упала, D пропала. Что останется от Shell после предложенных руководством компании перемен → Новости net.finam.ru