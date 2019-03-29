«Нефть России», 15.11.21, Москва, 17:17 "Газпром" за 10,5 месяцев увеличил добычу газа до 445 миллиардов кубометров



В компании сообщили, что "Газпром" за прошедшие 10,5 месяца 2021 года увеличил добычу газа на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 445 миллиардов кубометров.



"С 1 января по 15 ноября 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 445 миллиардов кубических метров газа. Это на 15,2% (на 58,8 миллиарда кубических метров) больше, чем в прошлом году", — сказано в сообщении.



Также отмечается, что за отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 16,5%, или на 29,6 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".



ЭКСПОРТ



Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с 1 января по 15 ноября 2021 года увеличился на 8,3%, до 164,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду.



"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 164,8 миллиарда кубометров, что на 8,3% (на 12,7 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года", — указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.



В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%).



"К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (в частности, в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию), добавились Германия и Италия — крупнейшие потребители российского газа в Европе", — добавляет "Газпром".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561509/